Freiluftkino im Schwimmbad: Filmhits bei jedem Wetter

Am Mittwoch beginnt das Open-air-Kino im Bad Vilbeler Freibad. 15 Filmhits sollen über den restlichen Sommer verteilt auf einer großen Leinwand unter freiem Himmel ausgestrahlt werden. Für die richtige Bequemlichkeit sorgen Sitzplätze mit Arm und Rückenlehnen. Für das echte Open-air-Gefühl gibt es jedoch auch die Wiesen-Empore, auf der man es sich gemütlich machen kann.Die Besonderheit und vielleicht auch der Unterschied zu anderen Open-Air Kinos in der Region: gespielt wird bei fast jedem Wetter. Regencapes vor Ort, die es für einen Euro gibt, sollen vor Regenwetter schützen. Abgebrochen wird ein Film ausschließlich dann, wenn sicherheits- oder technikrelevante Gründe dies vorgeben, so die Veranstaltenden.Eröffnet wird die Open-air-Saison am Mittwoch mit dem Streifen „Greatest Days“. Gezeigt werden außerdem noch Filme wie „Die Unschärferelation der Liebe“, „Ein Mann namens Otto“, „Book Club 2“, „No Hard Feelings“, oder auch „Love Again“. Am letzten Kinoabend, dem 13. August, wird es einen Überraschungsfilm zu sehen geben. Das genaue Programm kann man online sehen. Dort kann man sich auch Tickets für die jeweiligen Filme kaufen. An der Abendkasse wird es nur eine begrenzte Anzahl an Eintrittskarten geben.Für das leibliche Wohl wird umfangreich gesorgt. So gibt es etwa von Apfelkern & Kolibri eine Auswahl veganer und vegetarischer Köstlichkeiten. Party-Service Lukarsch kümmert sich um Würstchen, Schnitzel oder auch Pommes. Crepes werden vom Dottenfelder Hof zubereitet. Darüber hinaus gibt es auch kinotypische Snacks wie Popcorn, Nachos, Eis, Süßkram und Kaltgetränke. Die Veranstaltenden bitten darum, keine eigenen Speisen, Getränke oder Snacks mitzubringen. Darüber hinaus ist das Mitbringen von Glasflaschen, Pfeffersprays oder Waffen strengstens untersagt.