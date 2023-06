Essen, Musik und Kunst aus Lateinamerika

Peru, Ecuador, Chile oder auch Kolumbien – das sind nur ein paar der Länder, die ab Freitag beim Lateinamerikanischen Wochenende an der Bockenheimer Warte vertreten sein werden.

Ab Freitag wird die Bockenheimer Warte für drei Tage zum lateinamerikanischen Paradies. Das Lateinamerikanische Wochenende kehrt zurück und bringt ein vielfältiges Programm mit. Neben einem bunten Bühnenprogramm erwartet die Besuchenden ein vielseitiges Menü verschiedener Speisen, talentierte Kunstausstellende oder auch Artesanos, Workshops, Live-Musik oder auch ein Kinderprogramm.



Erstmal wurde das Lateinamerikanische Wochenende im Juli 2017 auf dem Friedberger Platz in Frankfurt und in der Villa Flora in München veranstaltet. In den Folgejahren expandierte die Veranstaltung in weitere deutsche Städte. Auch einen lateinamerikanischen Weihnachtsmarkt habe man ins Leben gerufen. Dieser findet mittlerweile bundesweit statt, heißt es vonseiten der Veranstaltenden.