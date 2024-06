Kino unter freiem Himmel

Unter den Sternen aktuelle wie ältere Kinofilme sehen? Das ist im Alten Polizeipräsidium in Frankfurt erneut möglich. Auch für die Kulinarik ist gesorgt.

Freiluftkino im Alten Polizeipräsidium mit kulinarischem Zusatzangebot

Info

04.07. Perfect Days

05.07. Priscilla

06.07. Past Lives

07.07. Wochenendrebellen



11.07. The Zone of Interest

12.07. Bob Marley: One Love

13.07. Eine Million Minuten



18.07. Girl You Know It’s True

19.07. All of Us Strangers

20.07. Back to Black

21.07. One Life



25.07. Barbie

26.07. Poor Things

27.07. Anatomie Eines Falls

28.07. Fallende Blätter

Das Alte Polizeipräsidium , das seit etwa 20 Jahren nicht mehr von der Behörde genutzt wird, wird in ein Freiluftkino umgewandelt. Das Gebäude sollte vergangenes Jahr abgerissen werden. Da dies bisher nicht passiert ist, findet erneut das Freiluftkino zum siebten Mal in Folge statt, das von 4. bis 28. Juli läuft.Filme aus vielen verschiedenen Ländern wie Finnland, USA, England und selbstredend Deutschland werden dort gezeigt. Alle Filme werden entweder in ihrer Originalsprache mit deutschen Untertiteln gezeigt oder der Film läuft auf Deutsch mit englischen Untertiteln. Die Veranstalter zeigen fünfzehn verschiedene Filme, die jeweils einmal im Laufe des Monates gespielt werden. Darunter sind viele unterschiedliche Genres von Filmen, wie etwa Dramen, Komödien, Fantasy-Geschichten sowie Biographien. Das Spektrum reicht von Barbie, einer klassischen Fantasy-Komödie, bis zu Poor Things, das als genretrotzende und absurde Komödie beschrieben wurde.Bei schlechtem Wetter wird die einzelne Filmvorführung abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Es wird empfohlen, bei kälteren Temperaturen ein Kissen oder eine Decke mitzunehmen. Die Filme laufen in dem genannten Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag. Der Eintritt beginnt jeden Tag um 19.30 Uhr und der Film fängt an, wenn es draußen dunkel genug ist. Getränke sind in der Superbar im Innenhof erhältlich. Speisen bietet das Restaurant Chez Vivi an, unter anderem Crêpes und Galettes. Der Veranstalter bittet darum, kein eigenes Essen mitzubringen.Mehr Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Veranstalters. Dort sind auch die Tickets erhältlich, zusammen mit einer kurzen Beschreibung des Films und einem Link zum Trailer. Die Tickets kosten zwölf Euro im Vorverkauf, ermäßigt zehn Euro. Sollten Tickets übrig bleiben, können diese auch an der Abendkasse erworben werden.