Design-Festival im Hotel

Shoppen, Tanzen, Speisen und Stöbern – das können Gäste des Design-Festivals „The Nightmarket“ am 1. April im Bahnhofsviertel.

Fashion, Kultur, Vintage, Musik und Kunst unter einen Hut zu bringen, klingt nach einer Mammutsaufgabe – die Gründer vom „The Nightmarket“ schaffen es trotzdem und bespielen am 1. April, in Kooperation mit der IMA Clique, mit ihrem neuen Format das 25 Hours Hotel The Trip. Für einen Tag soll sich das Hotel im Bahnhofsviertel in eine marktähnliche Festival-Landschaft verwandeln und sowohl drinnen als auch draußen bei Tag und Nacht zum Shoppen einladen. Auf sechs Etagen sollen Marken-Pop-ups in die Zimmer des Hotels einziehen. 50 verschiedene Shopping-Rooms bieten Besuchenden eine Auswahl an jungen Marken, Vintage-Verkäuferinnen und -Verkäufern und weiteren unabhängigen Händlerinnen und Händlern.



Mit dabei sind in diesem Jahr etwa der Frankfurter Vintage-Store „Zeitgeist x Vintage“, „fyt Vintage“, die Keramikmanufaktur „Marikeramik“, das Frankfurter Taschenlabel „The Paperbag“, das Maßschneider-Duo „Item Una“ oder auch das Projekt „Veinyl“, das Musik- und Weinkultur verbinden will. Darüber hinaus bietet das Fest etwa eine Kunstausstellung von Kristina Supernova.



Der Nachtmarkt wird mit einem gut kuratierten Rahmenprogramm mit Konzerten und DJ-Live-Acts begleitet. Am Nachmittag soll es beispielsweise diverse Live-Konzerte von Bands wie Lauer und Dena geben. Ab 20 Uhr startet die Party mit elektronischer Musik von Eileen und Joe Lewandowski (Kitsune) aus Paris. Auf dem Dach des Hotels soll es eine „Hip Hop Area“ mit dem weiblichen DJ-Kollektiv GG Vybe geben.



Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt. So können sich Besuchende in den „Foodareas“ versorgen, die von der Bar Shuka und dem Shuka Café bespielt werden. Die Auswahl reicht von orientalischen Streetfood-Variationen über eine Grill Area bis hin zu Süßem. Auch für Veganer und Vegetarier soll es ein Angebot geben. Für Drinks sorgt die Shuka Bar. Die Veranstaltung im 25 Hours The Trip beginnt um 15 Uhr und geht bis 1 Uhr.



Tickets gibt es online im Vorverkauf oder an der Abendkasse für acht Euro.



The Nightmarket, Bahnhofsviertel, 25 Hours The Trip, Niddastraße 58, the-nightmarket.de, Instagram: the.nightmarket.