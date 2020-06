„Grand Tower“ ist bezugsfertig

Das Wohnhochhaus „Grand Tower“ im Europaviertel ist fertig. Im Juni können die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in die insgesamt 413 Eigentumswohnungen des größten Wohngebäude Deutschlands einziehen.

Direkt gegenüber des Skyline Plaza gelegen, wächst seit Februar 2016 der „Grand Tower“, Deutschlands größtes Wohngebäude, in die Höhe. Am Mittwoch gab der Geschäftsführer des Projektentwicklers gsp-Städtebau Jürgen Blankenberg nun bekannt, dass die insgesamt 413 Eigentumswohnungen bezugsfertig sind. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner könnten nun bereits im Juni einziehen.



„Uns freut natürlich sehr, dass wir bei diesem komplexen und umfangreichen Bauvorhaben unseren Zeitplan einhalten konnten. Dies war schwierig, da in den letzten Monaten wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Handwerker auf der Baustelle waren“, so Blankenberg.



Das Gebäude ist 172 Meter hoch und umfasst insgesamt 47 Etagen sowie eine Gesamtwohnfläche von 32 600 Quadratmetern. Von 2-Zimmer-Wohnungen mit 58 Quadratmetern bis zum Penthouse mit bis zu 300 Quadratmetern, sei eine große Bandbreite an Wohnungstypen vorhanden, sagte der Geschäftsführer. Im siebten Stockwerk befindet sich die 1 000 Quadratmeter große „Grand Terrace“ und auf 172 Metern Höhe eine Aussichtsplattform.



Die Kaufpreise pro Quadratmeter betrugen rund 10 000 Euro. Für ein Penthouse lag der Gesamtkaufpreis bei knapp zehn Millionen Euro. Trotz hoher Preise waren bereits zum Jahresbeginn 2018 fast alle Wohnungen verkauft.