Villa Kennedy: Aus nach 16 Jahren

Zum 1. April 2022 schließt die Villa Kennedy in Sachsenhausen ihre Türen. Der Eigentümer Conren Land AG zieht sich komplett aus dem Hotelgeschäft zurück und will das Luxushotel künftig anders nutzen. Auch das Gourmetrestaurant Gusto wird nicht wiedereröffnet.

Die Villa Kennedy schließt. Wie das britische Betreiberunternehmen Rocco Forte Hotels am Dienstag bekannt gab, stellt das bekannte Fünf-Sterne-Hotel in der historischen Villa Speyer auf der Kennedyallee nach 16 Jahren zum 1. April den Betrieb ein. Der Eigentümer der Villa, die Conren Land AG, ziehe sich laut Mitteilung aus dem Hotelgeschäft zurück und wolle das historische Gebäude künftig anders nutzen. Verlässliche Informationen über eine anderweitige Nutzung sind derzeit noch nicht bekannt. In der Pressemitteilung der Rocco Forte Hotels heißt es, Conren Land prüfe derzeit „verschiedene Möglichkeiten zur Revitalisierung des Gebäudes.“ Die Conren Land AG mit Hauptsitz in Frankfurt ist bereits der vierte Eigentümer des schlossartigen Gebäudekomplexes seit der Eröffnung des Hotels im Jahr 2006. Erst im Frühjahr 2021 hat das Unternehmen die Villa für einen zweistelligen Millionenbetrag übernommen.



Die Schließung des Hotels bedeutet auch für das hoteleigene Restaurant Gusto das endgültige Aus. Noch im Dezember informierte die Hotelleitung über die Pläne für die Wiedereröffnung des Gusto, die in 2022 stattfinden sollte. Mit italienisch-japanischer Fusionsküche und dem neuen Küchenchef Christian Michel sollte das Gourmetrestaurant nach langer Pause wieder an den Start gehen. Im vergangenen Dezember hat bereits das Pop-up-Restaurant Go by Steffen Henssler die Villa Kennedy verlassen und ist ins Hotel Hohenzollern Office gezogen. Momentan wird von dort aus das Liefergeschäft betrieben, bis Ende Februar in den Räumlichkeiten im Bahnhofsviertel ein eigenes Sushi Restaurant eröffnen soll.



Eine schwierige Situation birgt die Schließung der Villa Kennedy auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Luxushotels. Es werde versucht, diese auf andere Häuser der Rocco Forte Hotels zu verteilen, erklärt Carolin Becker, Public Relations Director der deutschen Rocco Forte Hotels. In Deutschland betreibt die Hotelgruppe neben der Villa Kennedy das The Charles Hotel in München und das Hotel de Rome in Berlin. Außerdem werde versucht, Beschäftigten, die in Frankfurt bleiben wollen, Stellen bei anderen Hotels zu vermitteln, so Becker. Zudem sei es nicht ausgeschlossen, dass die Hotelgruppe in Frankfurt erneut Fuß fassen wird. Die Stadt werde als möglicher Standort bei der Planung eines neuen Hotels in Deutschland auch künftig berücksichtigt, betont sie. Konkrete Pläne gebe es bisher jedoch noch nicht.