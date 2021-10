Frankfurt-Hahn hat Insolvenz angemeldet

Uber Eats

Neuer Lieferdienst kommt nach Frankfurt

Der Fahrdienstleister Uber weitet sein Angebot in Frankfurt aus und setzt auf Essenslieferungen: Ab August soll Uber Eats auch in Frankfurt starten. In Berlin kann bereits seit drei Monaten Essen über Uber Eats bestellt werden.

Text: ez / Foto: IMAGO/Geisser