Erweiterte Öffnungszeiten für Geschäfte in der Neuen Altstadt

Die Geschäfte in der Neuen Altstadt können künftig ihre Öffnungszeiten erweitern und nun auch wie die Läden rund um den Römerberg an Sonn- und Feiertagen öffnen. Durch die Erweiterung soll die Innenstadt attraktiver und belebter werden.

Der Magistrat hat die Öffnungszeiten der Geschäfte in der Neuen Altstadt erweitert. Von März bis September und an den vier Adventssonntagen sowie an Sonn- und Feiertagen, können Läden in der Neuen Altstadt künftig von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr öffnen. Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber haben sich laut Annette Rinn (FDP), Dezernentin für Ordnung, Sicherheit und Brandschutz, schon länger über die Freigabe der Öffnungszeiten in der Neuen Altstadt beklagt. Schließlich dürften die Geschäfte rund um den Römerberg auch an Sonn- und Feiertagen öffnen und diese seien nur wenige Meter entfernt, so die Betreiber.



„Ich freue mich sehr, dass der Magistrat unserer Idee gefolgt ist und die Öffnungszeiten in diesem Bereich erweitert hat“, so Rinn. Durch die erweiterten Öffnungszeiten wolle man die Neue Altstadt nun attraktiver für Besuchende machen und dadurch die Innenstadt beleben.