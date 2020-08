Der Mainkai soll autofrei bleiben

Ab dem 1 September sollen am bislang gesperrten Mainkai wieder Autos fahren dürfen. Die Initiative Mainkai für Alle wehrt sich gegen dieses Vorhaben und ruft alle Frankfurterinnen und Frankfurter zu einer symbolischen Besetzung des betroffenen Abschnitts auf.

Seit bald einem Jahr ist das nördliche Mainufer zwischen Untermainkai und Alter Brücke für Autos gesperrt. Mindestens ebenso lange wird bereits darüber diskutiert, ob diese Maßnahme nun gut oder doch eher ganz fürchterlich ist. Die Meinungen waren und sind wie so oft gespalten, letztendlich konnten sich die Kritiker durchsetzen. Ab dem 1. September dürfen motorisierte Vehikel wieder entlang des Mainkais fahren. Die Diskussion ist damit allerdings noch lange nicht beendet. Die Initiative Mainkai für Alle hat für diesen Sonntag eine symbolische Besetzung des betroffenen Bereichs angekündigt, um sich, so die Veranstalter, „für eine dauerhaft autofreie Gestaltung des Mainkais einzusetzen.“Auf kommunalpolitischer Ebene wird die Diskussion um den autofreien Mainkai vornehmlich zwischen SPD und CDU ausgetragen . Während die SPD geschlossen hinter ihrem Verkehrsdezernenten Klaus Oesterling steht und am Mainufer einen „neuen öffentlichen Raum“ schaffen möchte, argumentiert die CDU, der Mainkai werde für den Wirtschaftsverkehr benötigt . Im Juli dieses Jahres rückte eine Verlängerung der Sperrung schließlich durch einen Erlass des (grünen) Hessischen Verkehrsministeriums in schier unerreichbare Ferne.Die Initiative Mainkai für Alle lässt sich davon nicht beeindrucken; von 12 bis 18 Uhr will sie sich am Sonntag „ihren Mainkai aneignen“ und mit zahlreichen Prorammpunkten Möglichkeiten der autofreien Zone aufzeigen. Studierende der TU-Darmstadt werden Entwürfe für eine autofreie Gestaltung des Mainkais präsentieren, außerdem soll es diverse Aktionen und Workshops, Theater, Musik sowie kurze Reden reden geben. Am Eisernen Steg wird es werden die Veranstalter eine Bühne aufbauen. „Wenn unsere kommunalen Volksvertreter weiterhin nichts tun – und genau das tun sie gerade“, so die Initiative, „werden ab 1. September wieder PKW und LKW durchs Frankfurter Wohnzimmer rollen. Dagegen gehen die Frankfurter jetzt auf die Straße – und wenn es sein muss, besetzen sie sie sogar.“Für 16:00 Uhr ist die symbolische Besetzung des Mainkais geplant. Frankfurter Bürger sind aufgerufen, sich ihr Mainufer anzueignen und sich mit mitgebrachten Sitzgelegenheiten mitten auf der Fahrbahn niederzulassen.Stadtentwicklung braucht Fantasie – wir haben sie: In einer Forschungskooperation zwischen der Stadt Frankfurt und Forschungsgruppe „Urban Health Games“ der TU Darmstadt befassen sich angehende ArchitektInnen und StadtplanerInnen mit der Entwicklung vielfältig nutzbarer, barrierefrei zugänglicher und klimaangepasster Stadträume. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Entwürfe für eine Neugestaltung des nördlichen Mainufers entwickelt, die am Sonntag präsentiert und diskutiert werden.Stadtbegrünung zum Mitmachen: Am Mainkai entsteht ein Pop-up-Garten, für den mobile Hochbeete gebaut und bepflanzt werden. Interessierte können spontan am Bauworkshop teilnehmen.Im Rahmen ihres Sustainability Action Lab organisiert die Strothoff International School einen spannenden Workshop für Schüler. Gemeinsam wird die Sperrung des Mainkais diskutiert und an Strategien für eine lebenswerte und nachhaltige Stadtgestaltung gearbeitet.Fast 10.000 Bürger haben schon für einen autofreien Mainkai abgestimmt. Mit einer spektakulären Aktion werden diese Stimmen sichtbar gemacht – und es wird natürlich für weitere geworben.• Redebeiträge u. a. VCD, Drei Eins Stadt Freiraum Architektur, Greenpeace, Fridays for Future, Bürger*Innen-Initiative MAINKAI FÜR ALLE.• Kulturelle Beiträge u. a. mit den Clowns vom Klappcouch Clown Ensemble und musikalischer Ausklang mit Fred Lohr von der Freien Musikschule Gutleut. Alle FrankfurterInnen sind herzlich eingeladen gemeinsam zu musizieren.