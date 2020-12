Regelbetrieb trotz Lockdown

Trotz Ferienbeginn und Lockdown sollen Busse und Bahnen in Frankfurt weiterhin regelmäßig verkehren. Ab kommenden Montag gilt der Ferienfahrplan, lediglich an den Feiertagen wird es zu Einschränkungen kommen.

Die städtische Nahverkehrsgesellschaft TraffiQ will trotz Lockdown, Ferienbeginn und verminderten Fahrgastzahlen den ÖPNV-Betrieb in Frankfurt weiter aufrechterhalten. Busse und Bahnen sollen weitestgehend regelmäßig verkehren, teilte traffiQ-Geschäftsführer Tom Reinhold mit. „Diejenigen, die in den drei Ferienwochen und an den Feiertagen auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, sollen sich auf das gewohnt gute Angebot an Takt und Platz verlassen können.



Mit Beginn der Schulferien gilt ab kommenden Montag der Ferienfahrplan. Bis zum 8. Januar fahren Bahnen und Busse planmäßig wie auch sonst in den Ferien. Ganz eingestellt sind lediglich die allein für den Schülerverkehr eingerichteten Linien 19 und 68 im Frankfurter Südwesten.



Ausnahmen an den Feiertagen



An Heiligabend sollen Busse und Bahnen, wie in den Jahren zuvor, nach Samstagsfahrplan verkehren. Lediglich einige Linien würden ab 18 Uhr, vereinzelt auch früher, nicht mehr verkehren, heißt es seitens TraffiQ. Betroffen sind unter anderem die U-Bahn-Linie U9 sowie die Buslinien 65 und 71, die jeweils nur bis 15 Uhr verkehren; gegen 18 Uhr folgen die Buslinien 25, 35, 38, 69.



Am 25. und 26. Dezember verkehren alle Busse und Bahnen wie an Sonntagen, an Silvester wiederum fahren fast alle Bahnen und Busse nach Samstag-Fahrplan – auch die Nacht hindurch.