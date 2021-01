Nach Unfall: A661 weiterhin gesperrt

Nach einem Unfall auf der A661 am Dienstagmorgen bleibt die Strecke zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Offenbach-Taunusring weiterhin komplett gesperrt. Grund dafür sind die aufwendigen Bergungsarbeiten.

Am Dienstagvormittag kam es auf der A661 bei Offenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Seitdem ist die Strecke zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Offenbach-Taunusring komplett gesperrt, eine Öffnung ist laut Polizei aktuell noch nicht absehbar.



Nach Angaben der Polizei kollidierte am Dienstag gegen 11 Uhr nahe des Parkplatzes Buchrain ein Auto auf regennasser Fahrbahn mit einem in gleicher Richtung fahrenden Lkw. Dieser kam von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Hochspannungsmast. Sowohl der 60-jährige Fahrer des Lkw als auch der 44 Jahre alte Fahrer des Pkw blieben laut Polizei bei dem Unfall unverletzt. Die Fahrzeuge sowie der Hochleistungsmast wurden jedoch stark beschädigt.



Aktuell laufen die Bergungsarbeiten des Sattelszugs, zusätzlich muss der beschädigte Strommast stabilisiert werden. Da bei dem Unfall ein Bein des Mastes auf dem Container des Lkw gelandet ist, drohe dieser umzufallen. Die Maßnahmen seien dementsprechend sehr kompliziert, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Zusätzlich sind Sonderfahrzeuge im Einsatz. Eine Umleitung des Verkehrs durch Offenbach ist eingerichtet.