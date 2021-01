S-Bahn-Station bunt gestaltet

Seit Ende Dezember strahlt die Galluswarte in knalligen Farben. Die Offenbacher Street-Art-Künstlerin Thekra Jaziri hat die Wände der S-Bahn-Station neugestaltet. Auch der Lokalbahnhof soll bald aufgehübscht werden.

Mit floralen Motiven, großen Formen und bunten Farben hat die Offenbacher Street-Art-Künstlerin Thekra Jaziri die S-Bahn-Station Galluswarte gestaltet. Seit Ende Dezember zieren Kreise, Pflanzen oder bunte aneinander gereihte Rauten, die aussehen wie das gerippte Frankfurter Apfelweinglas, die beiden Zugänge zur Station. Im Auftrag der Deutschen Bahn hat Jaziri die knapp 350 Quadratmeter große Wandfläche gestaltet. „Ich wollte dem Raum gerne mehr Fröhlichkeit verleihen, indem ich ihm ein ganz neues Erscheinungsbild verschaffe“, so die Künstlerin. „Das Wandbild soll zum Lächeln einladen.“Auch die Deutsche Bahn hoffe auf eine positive Wirkung durch die neue Wandgestaltung. „Auch wenn die Fahrgäste oft nur kurz durch die Station eilen, sollen sie sich bei uns wohlfühlen“, sagte Bahnhofsmanager Leif Niklas Wulf zum neuen Auftritt der Galluswarte.Fast 40 000 Menschen besuchten die S-Bahn-Station normalerweise am Tag, so die Deutsche Bahn. Die Galluswarte ist nicht die erste Station, die Künstlerin Thekra Jaziri – ehemalige Studentin der Hochschule für Gestaltung in Offenbach – im Auftrag der Deutschen Bahn gestaltet hat. In den vergangenen Monaten haben ihre Kunstwerke bereits in die Stationen Offenbach-Marktplatz und Mühlberg Einzug erhalten. Ein weiteres Projekt am Lokalbahnhof sei bereits in Planung, so die Deutsche Bahn.