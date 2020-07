60 Prozent weniger Passagiere als 2019

Seit Beginn der Corona-Krise sind im Juni erstmals wieder die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen gestiegen. Dennoch verzeichnet die Fraport für das erste Halbjahr 2020 einen Rückgang um 60 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2019.

Mit Beginn der Sommerferien und nachdem die Reisewarnung für 31 Länder aufgehoben wurde, sind am Frankfurter Flughafen erstmals wieder steigende Passagierzahlen zu verzeichnen. Das teilte die Betreibergesellschaft Fraport am Montag mit. Während in den Monaten April und Mai die Zahl noch um 97 beziehungsweise 96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sei, liege der Wert nun mit 599 314 Passagieren bei einem Minus von knapp 91 Prozent.



Kumuliert über das erste Halbjahr 2020, betrug der Rückgang im Fluggastaufkommen 63,8 Prozent. Eine positivere Bilanz zieht das Cargo-Geschäft: Hier lag das Aufkommen mit 912 396 Tonnen im ersten Halbjahr nur 14,4 Prozent unter dem Vorjahreswert.



Neben Frankfurt verzeichneten laut Fraport auch die anderen internationalen Standorte wie Antalya oder Burgas weiterhin historische Tiefstwerte. Zum Teil herrschten nach wie vor starke Reisebeschränkungen. In Lima blieb der reguläre Passagierbetrieb nach behördlicher Anordnung weiterhin vorübergehend eingestellt. Lediglich der Flughafen Xi’an in China habe eine positive Bilanz ziehen können: Hier setzte sich die Erholung des Passagierverkehrs fort, sodass der Rückgang im Juni bei Minus 31,7 Prozent lag, was rund 2,6 Millionen Fluggästen entspricht.