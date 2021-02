Verkehrsbetriebe testen erneut autonomes Shuttle

Auf dem Werkstattgelände der VGF sind seit dieser Woche zwei autonome Shuttlebusse unterwegs. Noch fahren die Fahrzeuge nicht ganz allein, bald könnten sie aber den Bus- und Bahnbetrieb in Randlagen und ländlichen Gebieten ergänzen.

Seit dieser Woche setzt der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf dem Gelände der Stadtbahnzentralwerkstatt der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) das autonome Shuttle „EASY“ ein. Zwei Fahrzeuge werden auf dem Werkstattgelände in Rödelheim getestet. Noch fahren sie nicht komplett allein, bald soll es aber soweit sein.



Aus Sicherheitsgründen ist aktuell noch ein sogenannter Operator an Bord der Shuttlebusse rechtlich vorgeschrieben. Dieser soll beispielsweise dann eingreifen, wenn das Fahrzeug unerwartet stoppt. 200 Übungsstunden müssen die autonomen Shuttles mit dem Operator auf der Teststrecke auf dem VGF-Gelände nachweisen, dann können sie dort tatsächlich autonom fahren. Dabei sollen dann „mehrere, immer komplexer werdende Betriebssituationen“ durchfahren werden, so die beiden Verkehrsbetriebe. „In den bisherigen Tests haben wir viel über die Fahrzeugtechnik und die Erwartungen unserer Fahrgäste gelernt. Auf dem Gelände der Stadtbahnzentralwerkstatt testen wir nun erstmals, wie die autonomen Fahrzeuge ohne Operator an Bord fahren und stattdessen zentral von einer Leitstelle überwacht werden“, erklärte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat.



In der Vergangenheit war das autonome Shuttle bereits am Mainufer getestet worden, auf dem Werkstattgelände der VGF wurde nun extra eine Teststrecke eingerichtet. „Wir haben eine gut einen Kilometer lange Fahrstrecke mit insgesamt fünf Haltestellen eingerichtet. Die Fahrzeuge müssen an den Endpunkten jeweils wenden; je nach Bedarf können aber auch noch diverse reale Betriebssituationen nachgestellt werden“, sagte VGF-Geschäftsführer Michael Rüffer. Die VGF stellt nicht nur das Testgelände für die Shuttles zur Verfügung, sondern bildet auch – wie schon beim Test am Mainufer – die Operatoren aus, die aktuell noch mitfahren und im autonomen Betrieb dann die Aufsicht in der Leitstelle auf dem Werkstattgelände übernehmen.



Das Pilotprojekt EASY (Electric Autonomous Shuttle for You) soll die Nutzbarkeit von autonomen Shuttles im öffentlichen Nahverkehr untersuchen. Die Tests auf dem Gelände der VGF seien ein Meilenstein, so Knut Ringat. Wenn die Shuttles vollautonom fahren können, könnten sie „am besten auf Abruf den Bus- und Bahnbetrieb in den Randlagen und ländlichen Gebieten ergänzen“, so Ringat.