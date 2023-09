„Bisher kein Einfluss auf Sicherheit der Patienten und Beschäftigten festgestellt“

Bei Trinkwasserproben im Uni-Klinikum Frankfurt wurden Verunreinigungen festgestellt. Maßnahmen wurden eingeleitet; bisher gebe es keine Auswirkungen auf die Sicherheit von Patienten und Beschäftigten.