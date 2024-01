Frankfurt: ÖPNV soll am Freitag bestreikt werden

Nur kurz nach dem Lokführerstreik ruft die Gewerkschaft Verdi ihre Beschäftigten zum ÖPNV-Warnstreik auf. Fahrgäste in Frankfurt müssen sich auf Ausfälle einrichten. Kritik kommt von Pro Bahn, Fridays for Future will unterstützen.