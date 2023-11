GDL verschärft Tarifkonflikt: Zugausfälle wegen Lokführerstreik

Im Regional- und Fernverkehr fallen zahlreiche Zugverbindungen aus. Hintergrund ist der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), die in Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn steht.

Warnstreik der Lokführer: Auch S-Bahnen in Frankfurt betroffen - Weselsky verschärft Tarifkonflikt

Zugausfälle wegen Personalmangels in jüngster Zeit häufig

Am Mittwoch und Donnerstag wird es bundesweit zu zahlreichen Zugausfällen kommen. Auch die S-Bahnlinien in und um Frankfurt sind betroffen. Hintergrund ist der Warnstreik , den die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Dienstagabend (14. November) angekündigt hat. Die Deutsche Bahn hat daraufhin einen Notfallplan verordnet. „Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Dennoch kann eine Mitfahrt nicht garantiert werden“, hieß es von Seiten der DB.Der Warnstreik soll laut GDL am Mittwochabend (22 Uhr) beginnen und bis Donnerstag am frühen Abend, 18 Uhr, andauern. Mit diesem 20-stündigen Ausstand verschärft Gewerkschaftschef Claus Weselsky nach der ersten Verhandlungsrunde die Gangart in dem Tarifkonflikt. Grund für den Warnstreik sei, dass die Deutsche Bahn eine Forderung der GDL grundsätzlich ablehnt.Die GDL fordert bei den Tarifverhandlungen unter anderem 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten sowie eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3000 Euro. Besonders wichtig ist Weselsky jedoch eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn hält eine Arbeitszeitreduzierung für nicht realisierbar und lehnt bisher jede Verhandlung darüber ab. DB-Personalvorstand Martin Seiler bot stattdessen in der ersten Verhandlungsrunde eine elfprozentige Entgelterhöhung bei einer Laufzeit von 32 Monaten an. Auch zur Zahlung der Inflationsausgleichsprämie zeigte er sich bereit. „Zu wenig, zu lange und am Ende des Tages nicht ausreichend“, sagte Weselsky zum Arbeitgeberangebot.Bahn-Personalvorstand Martin Seiler reagierte mit scharfer Kritik auf den Schritt der Gewerkschaft. Der Warnstreik sei „völlig unnötig“ und eine Zumutung für Bahnreisende. Die Verhandlungen sollten eigentlich am Donnerstag und Freitag fortgesetzt werden. Ob es dabei bleibt und parallel zum laufenden Warnstreik verhandelt wird, war zunächst offen. Tatsächlich kommt es auch im Rhein-Main-Gebiet immer wieder zu Zugausfällen aufgrund von Krankheit. Dies kann häufig wegen der dünnen Personaldecke nicht kompensiert werden. Sie fiel kürzlich die S4 ganztägig komplett aus - ebenso die Zwischentakte der Linien S1 und S5. Hierzu hatte die Frankfurter Linke kommentiert: „Es braucht dringend mehr Geld im System, sonst werden absehbar noch mehr Beschäftigte den Fahrdienst verlassen.“ Einen verlässlichen ÖPNV werde es nur geben, wenn sich die Arbeitsbedingungen verbessern.