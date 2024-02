Frankfurt bekommt neue und längere Straßenbahnen

Die neuen Straßenbahnen der Baureihe „T40“ bieten mehr Platz, Barrierefreiheit und werden zunächst auf der Linie 11 eingesetzt. Dazu sind Umbauarbeiten an der Galluswarte notwendig.

Infrastruktur an der Galluswarte Frankfurt muss stellenweise angepasst werden

Länger und barrierefrei: die neuen Straßenbahnen der Linie 11

Ursprünglich sollte er schon Ende 2023 kommen, jetzt will die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) die ersten 40 Meter langen Wagen des Typs „T-40“ 2024 auf die Schiene bringen. 2017 wurde der Auftrag ausgeschrieben, der französische Hersteller Alstom bekam den Zuschlag und liefert bis 2025 58 „T“-Wagen. Davon 24 „T-30“ in der Länge von 31,5 Metern (191 Plätze, davon 56 Sitzplätze) und 34 als „T-40“ (278 Fahrgäste, davon 78 Sitzplätze).Die ersten Bahnen der kürzeren Variante sind schon seit 2022 in Frankfurt unterwegs. Die lange Variante soll nun erstmals auf der Linie 11 zum Einsatz kommen, dafür müssen Anpassungsarbeiten an der Galluswarte durchgeführt werden.Seit Anfang 2023 werden bereits vorbereitende Umbauten durchgeführt, um die 40 Meter langen Wagen standardmäßig einsetzen zu können. Dies betrifft nun auch die Galluswarte, wo von Dienstag, 20. Februar, bis Mittwoch, 29. Mai, Umbauarbeiten stattfinden. Dabei werden Fußgängerüberwege, das Geländer und Ampeln angepasst, zusätzlich wird die Radwegführung verbessert.Schon von Montag, 18. März, bis Freitag, 22. März, kommt es zu einer Unterbrechung des Straßenbahnverkehrs, die VGF will dazu gesondert informieren. Fußgänger müssen sich auf weitere Wege einstellen.Die längeren Straßenbahnmodelle bieten deutlich mehr Platz und sollen den Fahrgastwechsel beschleunigen. Schon der „T-30“-Wagen bietet vier Türen zum Zu- und Aussteigen, mit dem „T-40“-Wagen kommt nun eine fünfte Tür hinzu. Die neuen Bahnen sind außerdem komplett niederflurig und damit barrierefrei. Sie bieten mehr Flächen für Kinderwägen, Rollstuhlfahrer und Fahrräder.Zusätzlich können die Straßenbahnen für batterieelektrischen Betrieb nachgerüstet werden, sollten dies aufgrund von fahrdrahtlosen Abschnitte in Zukunft nötig sein.