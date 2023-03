S-Bahn-Tunnel in Frankfurt ab Hauptwache wochenlang gesperrt

Wegen arbeiten an der Schiene fahren ab 31. März keine S-Bahnen mehr durch den City-Tunnel. Der RMV bietet einen Schienenersatzverkehr an. Einzelheiten lesen Sie hier.

In Frankfurt wird ab heute die S-Bahn-Tunnel ab Hauptwache gesperrt. Die Sperrung endet am Montag, den 24. April. Somit müssen Fahrgäste des RMV auch während der Oster-Feiertage auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Die Vollsperrung des City-Tunnel umfasst den Streckenabschnitt Frankfurt Hauptwache und Offenbach-Ost/Frankfurt-Süd. Der Grund sind Bauarbeiten zur Erneuerung der Gleise und Weichen.Die S-Bahn-Linien (mit Ausnahme der S7) verkehren dann nur noch im 30-Minuten-Takt und auf verkürzten oder geteilten Linienwegen. Zusätzlich entfällt die S-Bahn-Station Ostendstraße noch bis zum 28. April, 4.20 Uhr. Als Schienenersatzverkehr werden Busse eingesetzt.Die Einschränkungen im Einzelnen: Diewird verkürzt und fährt nur noch von Wiesbaden bis Hauptwache. Diewird zweigeteilt: Niedernhausen – Hauptwache, zwischen Niedernhausen und Griesheim wird der Takt verdichtet. Auch diewird zweigeteilt: Von Bad Soden – Frankfurt Hbf, dann von Frankfurt-Süd nach Darmstadt.Diefährt in diesem Zeitraum von Kronberg nach Frankfurt Hbf, dann von Frankfurt-Süd nach Langen. Hingegen wird dieverkürzt: Von Friedrichsdorf nach Frankfurt Hbf; von Bad Homburg nach Rödelheim wird zwischen 6.00 Uhr und 21.00 Uhr der Takt verdichtet. Auch die S6 wird verkürzt: Von Friedberg nach Groß-Karben (3.-17. April) und von Friedberg nach Frankfurt-West (18.-24. April).Die Liniewird über Frankfurt-Südbahnhof umgeleitet und fährt wie folgt: Wiesbaden – Stadion – F-Süd – Offenbach-Ost – Hanau. Diehingegen wird verkürzt von Wiesbaden an die Hauptwache. Das Flughafenshuttle entfällt bis zum 24. April komplett. Diefährt ohne Einschränkungen.Der RMV setzt in dieser Zeit Busse im 15-Minuten-Takt ein. Die Einzelheiten zu den Ersatzfahrplänen lesen Sie hier.