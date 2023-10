Frankfurt Marathon und Eintracht am Sonntag

Wenn am Sonntag der Frankfurt Marathon stattfindet und gleichzeitig die Frankfurter Eintracht gegen Borussia Dortmund im Waldstadion spielt, raten die Verkehrsgesellschaften, mehr Zeit einzuplanen.

Frankfurt Marathon: Einschränkung beim Nahverkehr

Trotz Teilsperrung des S-Bahn-Tunnels ans Ziel

U-Bahnen: Mehr Platz und dichterer Takt

Info

Für Auskünfte zu Sperrungen und Umleitungen des Autoverkehrs ist das Bürgertelefon unter der Rufnummer 069 / 75 75 41 700 und 069 / 75 75 41 701 zu erreichen. Aufgrund des am Nachmittag stattfindenden Fußballspiels der Frankfurter Eintracht im Waldstadion, ist mit volleren Bussen und Bahnen zu rechnen. traffiQ und RMV bitten die Fahrgäste, entsprechend mehr Zeit einzuplanen.

Im Detail: Einschränkungen bei Straßenbahnen

Der Ebbelwei-Express verkehrt nicht

Der Frankfurt Marathon beginnt um 10 Uhr mit dem Startschuss des ersten Rennfeldes. Es folgen der Staffel-Marathon um 10.35 Uhr und der Mini-Marathon um 10.55 Uhr. Der Start für alle Teilnehmenden befindet sich in der Friedrich-Ebert-Anlage. Ziel ist die Frankfurter Festhalle auf dem Messegelände. Die Frankfurter Polizei will frühzeitig im Stadtgebiet präsent sein.In der Zeit von 5 bis 20 Uhr werden Bereiche in Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst, Gallus und im Stadtkern temporär für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein. Es kann deshalb zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen, sodass Verkehrsteilnehmer längere Fahrzeiten und Umwege einplanen müssen, teilt die Polizei im Vorfeld mit. Weiter müssten sich Besucher des Bundesligaspiels zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund auf Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Waldstadion einstellen.Am Sonntag, 29. Oktober, weichen Busse und Bahnen dem Frankfurt Marathon. Um 10 Uhr fällt der Startschuss an der Festhalle, wo um 17.00 Uhr auch das Ziel ist. Die Marathon-Strecke, die beidseits des Mains zwischen der Frankfurter Innenstadt und Höchst verläuft, berührt an vielen Stellen das städtische Bus- und Straßenbahnnetz, sodass von etwa 6.30 bis 18.30 Uhr zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien von Unterbrechungen oder Umleitungen betroffen sind.Aufgrund der Sperrung der S-Bahn-Strecke zwischen Louisa und Ostendstraße bieten sich die S-Bahnen S3, S4, S5 und S6 nur eingeschränkt als Alternative an. Zwischen Hauptbahnhof und Ostendstraße fahren nur die S-Bahnlinien S1, S2, S8 und S9.Die Linien S3 und S4 verkehren nur zwischen Rödelheim und Hauptbahnhof, die Linie S3 zusätzlich zwischen Louisa und Darmstadt Hauptbahnhof. Zwischen Eschborn und Rödelheim finden weitere Bauarbeiten mit Ersatzbusverkehr statt. Die Linie S5 pendelt zwischen Friedrichsdorf und Hauptbahnhof. Die Linie S6 fährt zwischen Friedberg und Hauptbahnhof, hält aber weder an der Messe noch an der Galluswarte.Wer an diesem Sonntag reibungslos vorankommen will, dem empfehlen RMV und traffiQ die Fahrt mit der U-Bahn, die ungehindert fahren kann. Die U-Bahn-Linien U1 bis U4 und U6 bis U8 werden verstärkt, sodass mehr Platz zur Verfügung steht. Zudem verdichtet die U4 ihren Takt: Sie verkehrt zwischen Bockenheimer Warte und Seckbacher Landstraße von etwa 8.00 bis 18.30 Uhr alle fünf Minuten. Einen dichteren Takt bieten auch die Straßenbahnlinien 11 und 16.traffiQ und RMV empfehlen, sich vorab über die besten Verbindungen zu informieren. Sie lassen sich über die Fahrplanauskunft auf rmv-frankfurt.de, das RMV-Servicetelefon unter 069 / 24 24 80 24 oder die RMVgo-App abrufen.Im Westen ist die Linie 11 von etwa 7.00 bis 10.45 Uhr zwischen Höchst und Hauptbahnhof (Südseite) unterwegs, anschließend bis etwa 13.30 Uhr nur noch zwischen Nied Kirche und Hauptbahnhof (Südseite). Danach wird der Betrieb zwischen Fechenheim und Nied Kirche wieder aufgenommen, bevor die Linie ab etwa 15.00 Uhr wieder die gesamte Strecke befahren kann. In Richtung Höchst entfallen die Haltestellen „Güterplatz“ bis „Wickerer Straße“ von 11.00 bis 15.30 Uhr.Im Osten fährt die Linie 11 von ca. 7.00 bis 13.30 Uhr von der Schießhüttenstraße über Allerheiligentor und dann abweichend von der normalen Route zum Lokalbahnhof und denselben Linienweg wieder zurück.Die Linie 12 ist im westlichen Streckenabschnitt von 7.00 bis 10.30 Uhr zwischen der Rheinlandstraße in Schwanheim und Willy-Brandt-Platz, anschließend bis 13.30 Uhr nur zwischen Rheinlandstraße und Triftstraße sowie zwischen Universitätsklinikum und Willy-Brandt-Platz im Einsatz. Im Osten fährt sie von ca. 7.00 Uhr bis ca. 13.30 Uhr von der Hugo-Junkers-Straße bzw. Eissporthalle bis zum Hessendenkmal als „12“ und weiter als „14“ über Börneplatz/Stoltzestraße zum Ernst-May-Platz. In der Gegenrichtung geht es als Linie 14 bis Börneplatz/Stoltzestraße und als Linie 12 zur Hugo-Junkers-Straße.fährt nur im westlichen Streckenabschnitt von 7.00 bis 13.30 Uhr zwischen Mönchhofstraße und Heilbronner Straße. In Richtung Mönchhofstraße entfallen die Haltestellen „Güterplatz“ bis „Wickerer Straße“ von 11.00 bis 15.30 Uhr. Von ca. 7.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr verkehrt sie zwischen Galluswarte und Wickerer Straße bzw. Rebstöcker Straße in beiden Richtungen über Kleyerstraße.stellt ihren Betrieb zwischen etwa 9.45 und 13.30 Uhr ein.fährt von ca. 7.00 bis ca. 18.00 Uhr im Abschnitt Ginnheim bis Westbahnhof sowie im südlichen Abschnitt von 7.00 bis 9.45 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr zwischen Offenbach Stadtgrenze und Hauptbahnhof (Südseite); von 9.45 bis 13.30 Uhr bedient die Linie 16 die Halte zwischen Offenbach Stadtgrenze und Neu-Isenburg.stellt ihren Betrieb von etwa 9.45 bis 13.30 Uhr ein. Von ca. 13.30 bis 18.00 Uhr verkehrt sie zwischen Neu-Isenburg und Hauptbahnhof/Fernbusterminal. Frühmorgens verkehrt sie von ca. 4.45 Uhr bis ca. 7.00 Uhr mit zusätzlichen Fahrten zwischen Louisa Bahnhof und Messe.ist von 7.00 bis 9.45 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr nur zwischen Nied Kirche und Stadion unterwegs, von 9.45 bis 13.30 Uhr zwischen Nied Kirche und Hauptbahnhof (Südseite). In Richtung Nied entfallen die Haltestellen „Güterplatz“ bis „Wickerer Straße“ von 11.00 Uhr bis 15.30 Uhr.