S4 in Frankfurt fällt ganztägig aus - wegen Personalmangels

Am Samstag kommt es zu zahlreichen Ausfällen im S-Bahn-Verkehr rund um Frankfurt. Als Grund nennt der Verkehrsverbund den Ausfall von Personal. Auch am Marathon-Tag fahren nicht alle S-Bahnen.

S-Bahn 4 fällt ganztägig aus - wegen Personalmangels

ÖPNV in Frankfurt am Wochenende erheblich gestört

Wer am Samstag von Frankfurt-Südbahnhof nach Langen mit der S-Bahn fahren will, muss auf ein alternatives Verkehrsmittel umsteigen. Denn die Linie S4 entfällt ganztägig zwischen Frankfurt Südbahnhof und Langen Bahnhof sowie Frankfurt-Rödelheim Bahnhof. Das teilt der RMV am Samstagvormittag mit. Grund hierfür ist der hohe Krankenstand und der damit einhergehende Personalmangel, ergänzt der Verbund.Ebenso entfallen die Zwischentakte der Linien S1 und S5 ganztägig. Des Weiteren kommt es im gesamten S-Bahn-Netz zu weiteren kurzfristigen Fahrtausfällen.Auch am Sonntag ist mit Einschränkungen zu rechnen. Hier heißt es von Seiten des RMV, dass es vom 29. Oktober, 1.40 Uhr, bis zum 30.11., 4.20 Uhr, zu weiteren Teilausfällen auf den Linien S3, S4, S5 und S6 kommt. Grund hierfür sei eine Sperrung der S-Bahn-Strecke Frankfurt-Louisa und Frankfurt-Ostendstraße. Diese Strecke wird in diesem Zeitfenster instandgehalten.Das Problem mit zu wenig Personal aufgrund von Krankheitsfällen ist nicht neu. Erst am 17. Oktober meldete die Hessenschau, dass es aufgrund von Erkrankungen beim Personal des Stellwerks Offenbach Ost zu Fahrplanänderungen gekommen sei. Diese Mitarbeiter seien aufgrund ihrer hohen Spezialisierung kurzfristig nur schwer zu ersetzen.Doch die S-Bahn-Ausfälle sind nicht die einzige Beeinträchtigung im ÖPNV in Frankfurt. Wegen des Frankfurt Marathon fallen am Sonntag zahlreiche Busse und Straßenbahnen aus: In der Zeit von 5 bis 20 Uhr werden Bereiche in Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein, Schwanheim, Nied, Höchst, Gallus und im Stadtkern temporär für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein.Wie die Polizei Frankfurt mitteilt, kann es daher zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Insbesondere Besucher des Bundesligaspiels zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund sollten sich auf Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Waldstadion einstellen.