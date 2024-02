U5 und U4 fallen drei Wochen lang in den Osterferien aus

Vom 23. März bis zum 15. April fahren weder die U4 noch die U5 in Frankfurt. Grund sei ein Digitalisierungsprozess, heißt es vonseiten der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF.

U4 und U5 fahren nicht während der Osterferien



U5 wird durch Busse ersetzt, die U4 durch eine Straßenbahn

Info

Über die RMV-App und auf rmv-frankfurt.de können sich Fahrgäste über die Fahrpläne und ihre besten Verbindungen informieren. Auch die Mitarbeitenden am RMV-Servicetelefon unter 069/2424-8024 sind rund um die Uhr erreichbar.

In den Osterferien kommt es zu Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Frankfurt. Sowohl die U4 als auch die U5 stellen ihren Betrieb von Samstag, 23. März, gegen 4 Uhr, bis Montag, 15. April, gegen 3 Uhr, ein. Grund ist nach Angaben der kommunalen VGF der Einbau von Kabeln für das digitale Zugsicherungssystem Digital Train Control System Frankfurt (DTC). Damit sollen die U-Bahnen in Zukunft pünktlicher und in dichterem Takt verkehren, heißt es in der Pressemitteilung der VGF.Die VGF nutze die Streckensperrung auch für „andere Arbeiten intensiv“. Parallel zum DTC-Projekt arbeitet die VGF im Tunnel unter anderem an Gleisen und Fahrdraht, an der Tunnelbeleuchtung, an Kabeln und den Brandmeldeanlagen. Auch ein paar Schönheitsreparaturen in den Stationen fallen in die Zeit. Auf der oberirdischen U5-Strecke zwischen Scheffeleck und Preungesheim stehen parallel umfangreiche Gleis- und Fahrleitungsarbeiten auf dem Programm.Daher müssten die Strecken für beide Linien komplett gesperrt werden: Die Linie U4 verkehrt nicht zwischen Enkheim und Bockenheimer Warte und die Linie U5 nicht zwischen Preungesheim und Hauptbahnhof. Alsstellen traffiQ und die VGF eine Straßenbahn-Sonderlinie mit der Nummer 10 auf die Gleise. Sie fährt vom Zoo über Bornheim Mitte, Konstablerwache, Dom/Römer und Hauptbahnhof bis zum Westbahnhof. Dafür muss jedoch die 14 teils weichen, sie fährt nur zwischen Hauptbahnhof und Gustavsburgplatz; auch der Ebbelwei-Express fährt die Haltestellen zwischen Zoo und Allerheiligentor nicht an.Anstatt derist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) im Einsatz, der Preungesheim und die Konstablerwache miteinander verbindet und die dazwischenliegenden Stationen der Linie U5 anfährt. In Fahrtrichtung Konstablerwache können die Busse die Stationen Glauburgstraße und Musterschule jedoch nicht direkt bedienen, da sie über Nibelungenallee und Friedberger Landstraße umgeleitet werden müssen. Die SEV-Haltestellen befinden sich in der Friedberger Landstraße, eine Wegeleitung ist vor Ort ausgeschildert.