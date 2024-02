Frankfurt: Schule auf der Zeil im Gespräch

Auf der Frankfurter Zeil könnte demnächst eine Schule entstehen. Ein entsprechender Antrag ist bereits verabschiedet. Auch das ehemalige DB-Gebäude ist als Schulstandort im Gespräch.

Belebung der Frankfurter Innenstadt durch eine Schule auf der Zeil

Abendhaupt- und Abendrealschule soll in ehemalige Deutsche-Bahn-Zentrale in Frankfurt ziehen

Schulleitungen wenden sich in Brief an Oberbürgermeister Josef

Bereits am 17. Januar hatten die Grünen im Ortbeirat 1 – zuständig für die Bezirke Altstadt, Bahnhof, Europaviertel, Gallus, Gutleut und Innenstadt – den Magistrat in einer Vorlage dazu aufgefordert, „zur Belebung der Innenstadt einen weiteren Schulstandort auf der Zeil möglichst zwischen Hauptwache und Konstablerwache einrichten zu lassen“. Leerstehende Liegenschaften, wie beispielsweise ehemalige Kaufhäuser, sollen diesbezüglich auf ihre Eignung überprüft werden. Am Dienstagabend, 6. Februar, wurde ein entsprechender Antrag in der Gremiumssitzung verabschiedet, berichtet dieAls Begründung hatte der Ortbeirat angeführt, dass die Zeil aufgrund des vermehrten Leerstands an Werktagen morgens und abends „oft wie ausgestorben“ wirke. Ein vielseitiger Nutzungsmix aus Gastronomie, Kultur und Bildung soll dem entgegenwirken. Darüber hinaus betont er die exzellente Anbindung der Innenstadt an den ÖPNV sowie die Einsparungen an CO2 und Geld durch die Umnutzung oder den Umbau eines Bestandsgebäudes. Positive Beispiele seien die schulische Einrichtung im Gerichtsgebäude an der Ost-Zeil, die Ludwig-Börne-Schule sowie die Julius-Leber-Schule, die ihr jeweiliges Umfeld „auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten beleben“.Kritik gab es in der Ortsbeiratssitzung lautvor allem vonseiten der CDU und der FDP: Die häufig stattfindenden Demonstrationen und Drogendeals auf der Zeil könnten als Störung für die Ruhe und Gefahr für die Sicherheit der Kinder angesehen werden. Außerdem fehle es in der Innenstadt an Außen- und Sportflächen.Nicht in der Innenstadt, sondern im Osten Frankfurts befindet sich momentan die Abendhaupt- und Abendrealschule (AHRS). Bereits im kommenden Jahr könnte sie jedoch in die ehemalige Zentrale der Deutschen Bahn im Gallus-Viertel ziehen, sei es dem Kollegium mitgeteilt worden. „Die Anmietung dieser Liegenschaft ist momentan auf Ämterebene in der Abstimmung“, zitiert die FR Bau- und Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD). Grund für den potenziellen Umzug der AHRS ist die Uhlandschule, eine umliegende Grundschule, die das derzeitige Gebäude der AHRS aus Platzmangel übernehmen soll. Bereits jetzt habe die AHRS vier Räume an die Uhlandschule abgetreten, vier ihrer Klassen würden seitdem im Abendgymnasium unterrichtet. An den öffentlichen Schulen in Frankfurt herrscht ein Notstand – das geht auch aus einem Brief hervor, den Schulleiterinnen und Schulleiter an den Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) gerichtet haben. Es mangele an Schulgebäuden, Klassen- und Fachräumen sowie an Konzepten für den Ganztag und die Inklusion, schreibt die. Außerdem schreite die digitale Ausstattung der Bildungseinrichtungen viel zu langsam voran und die Arbeitsbedingungen seine mittlerweile so schlecht, dass sich die Schulleitungen um den Nachwuchs Sorgen machen würden. Eigentlich sei der Brief nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen; das Büro des OB habe lediglich mitgeteilt, dass er eingegangen sei und Gespräche mit den zuständigen Stellen stattfinden würden.