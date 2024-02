Verdi ruft zu neuem Streik im ÖPNV auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft ab kommenden Montag zu einer Streikwoche im ÖPNV auf, auch Hessen ist betroffen. An welchen Tagen genau die Busse und Bahnen stillstehen, ist noch offen.

ÖPNV in Hessen: Streiks ab Montag zu erwarten

Im Zeitraum von Montag (26. Februar) bis Samstag (2. März) wird der ÖPNV wieder bundesweit bestreikt. Das hat der Bundesvorstand der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag bekannt gegeben. Es handelt sich um einen Wellen-Streik, das heißt, dass an unterschiedlichen Tagen des Zeitraumes – vor allem ganztags und überwiegend mehrtägig – die Arbeit niedergelegt wird. Hauptstreiktag ist dabei der 1. März, der gleichzeitig Klimastreiktag ist, zu dem auch Fridays for Future aufgerufen hat.Die laufenden Tarifverhandlungen drehen sich um rund 90 000 Beschäftigte im ÖPNV in über 130 kommunalen Unternehmen. Gefordert werden hauptsächlich bessere Arbeitsbedingungen und Entlastungen wie eine kürzere Wochenarbeitszeit. Auch dazu gehören zusätzliche Entlastungstage für Schicht- und Nachtarbeit sowie eine Begrenzung von geteilten Diensten und unbezahlten Zeiten im Fahrdienst.„Das Signal, das die Beschäftigten mit ihrem Streik am 2. Februar ausgesendet haben, ist anscheinend nicht ausreichend verstanden worden, denn die Tarifverhandlungen in den einzelnen Bundesländern sind nach wie vor ohne Ergebnis geblieben. Um endlich Bewegung in die Verhandlungen zu bringen, muss jetzt erneut Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt werden. Deshalb rufen wir die Beschäftigten zu konzertierten Streiks auf“, sagt stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle.Die Tarifverhandlungen finden in allen Bundesländern statt, in Bayern ist der Tarifvertrag jedoch nicht gekündigt. „Wir haben noch nirgendwo einen echten Durchbruch, deshalb kann es in jedem Bundesland außer Bayern im Laufe der Woche zu Streiks kommen“, erklärte Behle. Die Entscheidung, wann etwa in Hessen gestreikt werde, liege bei den örtlichen Tarifkommissionen. Damit sich Fahrgäste vorbereiten können, würde der Streik frühzeitig angekündigt, betonte Behle.