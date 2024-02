BUND: U-Bahn-Station am Campus Westend ist „reines Prestigeprojekt“

Der BUND Frankfurt will einen direkten Tunnel für die U4 zwischen Bockenheim und Ginnheim. Einen Umweg über den Campus Westend, wie ihn die Stadt vorsieht, lehnt er ab.

Lückenschluss U4: 2,5-facher CO2-Ausstoß bei langem Tunnel

BUND rechnet mit 110 Millionen Euro Zusatzkosten für die Campus-Kurve

Die Verbindung der U-Bahnhaltestellen Bockenheimer Warte und Ginnheim ist in Frankfurt ein lange geplantes Projekt , um die U-Bahnen aus dem Frankfurter Norden gen Innenstadt zu entlasten. Die Stadt und auch die Goethe-Universität forcieren eine Variante mit zwei S-Kurven, damit der Campus Westend dazwischen eine eigene U-Bahn-Anbindung erhält. Dagegen regt sich Widerstand vom BUND Frankfurt, der eine direkte Verbindung fordert – ohne Campus-Kurve.Bereits 2021 sprach sich der BUND gegen die Pläne der Stadt aus, weil unter anderem durch den Gleisumweg Mehrkosten in Höhe von 78 Millionen Euro entstünden. Diese Kritik untermauert der Umweltverband nun in einer Mitteilung. Für die Goethe-Uni sei die erwogene neue U-Bahnhaltestelle ein „reines Prestigeprojekt“, sagt der 2. Vorstandsvorsitzende Wolf-Rüdiger Hansen.Die U-Bahn-Station Holzhausenstraße sei überlaufen, aber deshalb brauche es nicht die lange Tunnelvariante: „Der kurze Tunnel würde nördlich des Botanischen Gartens in eine Station münden. Von dort aus würden Studierende und Campus-Personal unter den großen Bäumen des Grüneburgparks fußläufig nach ca. 600 Metern zum Campus gelangen. Das wäre nicht nur zumutbar, sondern auch gesund.“Sorgen bereiten dem BUND die zusätzlichen Klimaschäden, die mit der Campus-Kurve verbunden wären, also Betonverbrauch, der Betrieb von Baumaschinen und der Abtransport des Tunnelabraums. Der Umweltverband rechnet deshalb mit einer 2,5-fach höheren CO2-Menge gegenüber der Variante des kurzen Tunnels.Und auch die zuletzt hohen Baukosten müssten bedacht werden: Gingen die Planer 2021 für den kurzen Tunnel noch von 162 und für den langen von 240 Millionen Euro aus, ergaben Berechnungen beim U5-Projekt im Europaviertel einen allgemeinen Anstieg der Baukosten um mindestens 40 Prozent – was Zusatzkosten in Höhe von 110 Millionen Euro für die lange Variante bedeuten würde.Pläne für den Lückenschluss zwischen Bockenheim und Ginnheim mit Zwischenhalt in der Franz-Rücker-Allee reichen zurück bis ins Jahr 2006. Mit dem Regierungswechsel im selben Jahr wurde diese Variante 0 allerdings fallengelassen. 2010 beschloss das Stadtparlament, neue Trassen zu untersuchen. In den Jahren 2015, 2017 und 2020 wurden diese Planungen wiederum intensiviert und 2021 schließlich stellte das Verkehrsdezernat die möglichen Varianten vor.