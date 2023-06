Straßensperrungen wegen Firmenlauf

Wegen des Firmenlaufes von J.P. Morgan kommt es in Frankfurt zu Straßensperrungen. Bei den Bussen kommt es zu Ausfällen.

Bei Bussen kommt es zu Unterbrechungen und Ausfällen

Um 19 Uhr startet der Firmenlauf „J.P. Morgan Corporate Challenge“ zum 29. Mal in Deutschland. Über 2000 Unternehmen aus dem Land nehmen diesmal am 5,6-kilometerlangen Lauf teil. Die Teilnehmer starten an der Alten Oper und laufen durch die Innenstadt bis zur Bockenheimer Warte. Ab circa 15 Uhr wird es deshalb zu Straßensperrungen kommen. Die Polizei rät, am Veranstaltungstag den ÖPNV zu nutzen und den Innenstadtbereich zu umfahren.Wie traffiQ mitteilt, werden S-Bahnen, U-Bahnen und Straßenbahnen regelmäßig fahren. Die Startbereiche Hochstraße und Goetheplatz in der Innenstadt und der Zieleinlauf in der Senckenberganlage werden mit Bahn und Bus zu erreichen sein. Die U-Bahnlinien U1 bis U4 sowie U6 bis U8 fahren mit zusätzlichen Wagen bis spät abends. Außerdem fahren die Linien U4 und U6 bis 23.30 Uhr alle fünf Minuten zwischen Bockenheimer Warte und Seckbacher Landstraße (U4) und zwischen Industriehof und Zoo (U6, U7). Die Metrobuslinie M34 wird bis circa 1 Uhr nachts Gelenkbusse mit mehr Platz anbieten.Einschränkungen wird es ab 16 Uhr für fünf Buslinien geben: Die Metrobuslinie M32 verkehrt nur zwischen Ostbahnhof/ Sonnemannstraße und Miquel-/Adickesallee, die Linie M36 zwischen Hainer Weg und Alte Gasse. Die Linie 50 fährt nur zwischen Unterliederbach West und Ludwig-Erhard-Anlage. Die Linie 64 ist nur zwischen Ginnheim und Miquel-/Adickesallee unterwegs. Die Linie 75 stellt ihren Betrieb ab circa 16 Uhr ein.Weitere Informationen zu zusätzlichen Fahrten und Linien-Unterbrechungen sind über die RMV-App oder hier abrufbar.