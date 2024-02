Europagarten wird Baustelle: Pläne der Stadt gegen Ödnis

Die Anlage des Europagartens in Frankfurt besticht durch brach liegende Flächen, sterbende Bäume und einen freudlosen Gesamteindruck. Eine umfangreiche Neugestaltung soll die Attraktivität steigern.

Das Ziel: mehr Biodiversität, besseres Mikroklima und ein ausgeweitetes Freizeitangebot

Info

Forum zur Zukunft des Europagartens: Ideen und Anregungen sind gewünscht



In der neuen Planung sollen auch Ideen der Frankfurter berücksichtigt werden. Alle, die ihre Ideen zur Neugestaltung einbringen möchten, können dies bei einem Forum tun, wer daran nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit seine Ideen via E-Mail einzusenden (europagarten.amt67@stadt-frankfurt.de). Einsendeschluss ist der 29. Februar. Das Forum mit dem Namen „Planungswerkstatt Europagarten 2.0“ findet am Freitag, 23. Februar, von 16 bis 18 Uhr im Grünflächenamt, Adam-Riese-Straße 25, statt.

Eine Fläche von 40 000 Quadratmetern, die sich in den heißen Sommermonaten in eine dürre Steppe verwandelt. Laut Stadt sind vom Klimawandel verursachte Veränderungen Schuld am Zustand im Europagarten , aber auch die bisherige Planung und Gestaltung hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Nach der Fertigstellung der letztmaligen Neuanlage 2017 blieb die Fläche aufgrund eines Rechtsstreits über Baumängel zwischen Stadt, Projektentwickler und der Baufirma bis Dezember 2022 geschlossen. Aber auch nach der Eröffnung blieben viele Probleme.Auf Nachfrage beim Grünflächenamt heißt es, dass die heißen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre zum Zeitpunkt der Planung und der Bauarbeiten bis 2017 nicht absehbar gewesen seien. Die einzige Chance, dem „Park“ neues Leben einzuhauchen, bestünde in einer umfassenden Neugestaltung. Zu deren Realisierung haben Baum- und Bodenexperten im Auftrag des Amts ein Gutachten erstellt.Aus den Ausführungen des Amts ergeben sich folgende Vorstellungen zum Europagarten 2.0: Eine Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit soll durch den Einsatz organischer Hilfsstoffe und der Einsaat von Gründüngungspflanzen geschehen, was das natürliche Bodenleben fördere, den Nährstoffgehalt erhöhe und für eine bessere Wasserspeicherungsfähigkeit des Bodens sorge. Wiesen und Stauden sollen zu einer erhöhten Artenvielfalt beitragen: So soll sich die Biodiversität durch die Entstehung von Habitaten und gestiegene Nahrungsmöglichkeiten für verschiedene Tierarten steigern.Zusätzlich sollen klimaresiliente Bäume zukünftig mehr Schatten spenden und durch Verdunstung für ein besseres Mikroklima sorgen. Dazu führt das Amt aus, dass je größer die Baumkronen seien, desto größer mache sich der positive Effekt der abkühlenden Verdunstung bemerkbar. Hierzu verweist es auf die Klimafunktionskarte der Stadt, wo der positive Effekt durch Bäume deutlich zu sehen sei.Außerdem soll auch das Freizeitangebot ausgebaut werden. Ziel sei, „den Europagarten zu einem nachhaltigen Ort für uns alle zu machen“. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit dem Europagarten darf man dahingehend skeptisch bleiben. Ob eine nachhaltige Neugestaltung dieses Mal gelingen wird, muss also abgewartet werden.