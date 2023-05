Ortsgruppen suchen noch Unterstützung für Aufräumaktion

Die Müllsammelaktion Frankfurt Cleanup geht in die nächste Runde. Einige Ortsgruppen suchen noch nach tatkräftiger Unterstützung.

Initiative startet Umfrage zur Sauberkeit in der Stadt

Am 5. und 6. Mai ziehen die Frankfurterinnen und Frankfurter wieder mit Zangen und Müllsäcken durch ihre Stadt sowie das angrenzende Land und räumen auf. Die Aktionstage des Frankfurt Cleanup sollen dabei auch als „Verantwortung für eine positive Lebensqualität in unserer Stadt“ wahrgenommen werden. So heißt es auf der Internetseite der Aktion, die eine Zusammenarbeit von der Initiative #cleanffm, der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) und dem Grünflächenamt ist.Für die zentralen Sammeltage am 5. und 6. Mai war am 23. April Teilnahmeschluss. Allerdings suchen einzelne Ortsgruppen momentan noch nach weiteren Unterstützern. Bis Mittwoch, den 3. Mai, können überdies noch Hilfsmittel in der Stabstelle Sauberes Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 17-19 von 17 bis 20 Uhr abgeholt werden.Auf dieser Internetseite finden Sie weitere Information zu der Aufräumaktion und erfahren auch, wo in der Stadt der gesammelte Müll abgegeben werden kann. Dort sind ebenfalls die Kontaktdaten der Ortsgruppen zu finden, die noch nach Unterstützung suchen.Die seit 2017 bestehende Initiative #cleanffm hat eine Umfrage zur Sauberkeit in Frankfurt gestartet und will von den Teilnehmenden unter anderem wissen, was bei der Müllentsorgung besser laufen müsste. Die städtische Initiative hofft laut eigener Angaben, auf Basis der Antworten ihre Kampagne effektiver auszubauen, um etwa die Bürger hinsichtlich ihres Abfallverhaltens zu einem Umdenken zu bewegen.Weitere Informationen zu den Aktionen und Maßnahmen von #cleanffm und der Umfrage sind hier zu finden.