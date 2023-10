Platz vor der Uni-Bibliothek wird zum Freimannplatz

Der Platz vor der Universitätsbibliothek an der Bockenheimer Warte wird nach dem jüdischen Ehepaar Therese und Aron Freimann benannt. Heute findet die Einweihung statt.



Einweihung des Freimannplatzes vor der Uni-Bibliothek in Frankfurt-Bockenheim

Der Platz vor der Universitätsbibliothek in Frankfurt-Bockenheim erhält einen Namen. Am heutigen Dienstag, den 31. Oktober, wird um 16.30 Uhr der Platz vor der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg an der Bockenheimer Landstraße 134-138 feierlich in Freimannplatz benannt. Im Juni dieses Jahres hatte der Ortsbeirat 2 die Benennung beschlossen, um damit an das bedeutende jüdische Ehepaar Therese und Aron Freimann zu erinnern, das historisch eng mit Frankfurt und der Bibliothek verbunden ist.Zur Einweihung werden Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig, die Vorsitzende des Gemeinderates der Jüdischen Gemeinde, Rachel Heuberger, die Urenkelin von Therese und Aron Freimann, Nehama Dresner, der Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten in Hessen und Antisemitismusbeauftragte der Hessischen Landesregierung, Uwe Becker , sowie der Präsident der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Enrico Schleiff sprechen. Für den Ortsbeirat begrüßen die Antragsteller Suzanne Turré, Tim Hoppe, Nathaniel Ritter und Hans-Jürgen Hammelmann.Im Anschluss an die Einweihung findet gegen 17.30 Uhr ein Empfang im Bockenheimer Depot statt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Ortsbeirats 2, der Jüdischen Gemeinde, der Goethe-Universität und des Dezernats für Kultur und Wissenschaft. Sie findet im Rahmen der Jüdischen Kulturtage statt.