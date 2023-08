Investor für Wolkenkratzer-Projekt für Altes Polizeipräsidium insolvent

Erst im März hatten die Stadt Frankfurt und der Bauunternehmer Gerch Vollzug gemeldet und die Pläne für das Areal auf dem Alten Polizeigelände bekannt gegeben. Jetzt ist das Unternehmen insolvent.



Altes Polizeipräsidium: Investor Gerch insolvent

Frankfurt: Altes Polizeipräsidium sollte neues Quartier werden

Info



Wer das alte Polizeipräsidium vor Abriss noch einmal erkunden will, kann dies über die Lost-Places-Führungen der Frankfurter Stadtevents noch bis Ende Mai machen. Infos dazu unter www.frankfurter-stadtevents.de/lostplace

Die Bagger sollten eigentlich noch in 2023 „rollen“, hatte Mike Josef, seinerzeit SPD-OB-Kandidat und Planungsdezernent begeistert ausgerufen. „Mit dem städtebaulichen Vertrag ist eine wichtige Etappe dieses Projektes geschafft. Eine lange leerstehende Brache kann endlich ein Stück lebendige Stadt werden. Ich hoffe, dass noch in diesem Jahr die Bagger rollen.“ Geplant war ein 175 Meter hoher kristalliner Wolkenkratzer , der als Bindeglied zwischen den angrenzenden Stadtteilen und dem Europaviertel angedacht war. Bürofläche sollten neben freifinanzierten sowie geförderten Wohnungen entstehen inklusive Kita und der geplanten Erweiterung der in Nachbarschaft befindlichen Falkschule. Lange wurde um die Zukunft des Areals gerungen, bis das Land Hessen 2018 den Verkauf an das Düsseldorfer Bauunternehmen Gerch bekanntgab.Doch all diese Pläne könnten Makulatur sein, denn die Düsseldorfer Projektentwickler Gerch Group hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Wie dermitteilte, wisse die Stadt Frankfurt noch nicht, was das für die Pläne für das Alte Polizeipräsidium bedeute. Man müsse die Entwicklungen abwarten.Wie der Sender weiter mitteilt, macht die Gerch Group unter anderem die Inflation durch den Krieg in der Ukraine und stark angestiegene Zinsen für die wirtschaftliche Schieflage verantwortlich. Neben der Dachgesellschaft Gerch Group seien auch die Unternehmensteile Gerch Development, Marathon Beteiligungsgesellschaft und Gerch Beteiligungen, jedoch nicht die einzelnen Immobilien-Projektgesellschaften von Gerch betroffen, wie es imheißt.„Unser primäres Ziel ist es, trotz der derzeitigen Krise in der Baubranche alle Immobilienprojekte umzusetzen und am Markt zu platzieren“, wird Geschäftsführer Mathias Düsterdick zitiert. „Dafür starten wir ein umfassendes Sanierungs- und Restrukturierungsprogramm.“ Unter anderem seien Gespräche mit allen Projekt- und Finanzierungspartnern geplant.