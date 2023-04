Bündnis sucht Betroffene für Einwendung gegen Autobahnausbau

Die bundesweiten Aktionstage zu „Mobilitätswende jetzt“ gehen in die dritte Runde. In Frankfurt sucht das Bündnis Unmenschliche Autobahn dazu noch Betroffene, die juristisch gegen den Ausbau der A 661 und A 66 vorgehen können.