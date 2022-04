Qualität statt Quantität

Camille Cassin hat ihr Hobby zum Business gemacht und stellt nun seit Juli 2021 in ihrem gleichnamigen Onlineshop ihre selbstentworfenen Schmuck-Kollektionen vor. Ihre Devise dabei lautet: Qualität vor Quantität.

Die 26-jährige Camille Cassin ist zwar in Frankfurt aufgewachsen, doch geboren ist sie in Paris. Während der Pandemie hat sie sich die Zeit mit dem Knüpfen von Armbändchen vertrieben. Aus diesem Hobby wollte sie ein Business machen und so entstand der nach ihr benannte Onlineshop „Camille Cassin“. Seit Anfang Juli 2021 verkauft sie in kleinen Kollektionen ihre Schmuckstücke.Der Onlineshop ist puristisch und liebevoll gestaltet und soll Lust aufs Stöbern machen. Seien es Armbänder, Halsketten, Ohrringe, Handkettchen oder auch Ringe – die einzelnen Stücke sind aus Silbermaterial oder zweifacher 18-Karat Vergoldung. Cassins oberste Priorität ist, dass die einzelnen Stücke Persönlichkeit haben: „Lieber biete ich wenige Pieces an, die dafür qualitativ hochwertig sind“, sagt sie. In jeder Kollektion finden sich etwa sechs bis zwölf Teile.Neben Schmuck bietet Cassin auch Schönes für die Wohnung an: Sei es eine Badematte, die Wellness-Atmosphäre ins heimische Badezimmer bringt, das dekorative Kissen oder die Duftkerze, die für ein wohliges Ambiente in den eigenen vier Wänden sorgt. Für all diejenigen, die ihren Liebsten eines der liebevoll gestalteten Schmuckstücke schenken wollen, sich jedoch nicht entscheiden können, gibt es eine Gift Card zu kaufen.Preislich bewegen sich die einzelnen Stücke zwischen 24 und 130 Euro und sind somit, trotz hochwertiger Materialien, erschwinglich. Cassin möchte erstmal nur über den Onlineshop verkaufen und ist damit sehr zufrieden. „Ob ich irgendwann doch ein eigenes Ladengeschäft eröffne, möchte ich nicht ausschließen. Vorerst ist das aber nicht geplant“, so die Schmuck-Designerin.