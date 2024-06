Die Frankfurter Bevölkerung wächst stetig

Frankfurt-Dornbusch

Der fantastische Buchladen zieht um

Aus der Berliner Straße in der Frankfurter Innenstadt geht es für den fantastischen Buchladen nun in die Eschersheimer Landstraße am Dornbusch. Nach einer Sommerpause im August öffnet er dort wieder seine Türen.

Text: Sina Claßen / Foto: red