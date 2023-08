Museumsuferfest: Diese Straßen sind gesperrt

Das Museumsuferfest in Frankfurt steht in den Startlöchern. Autofahrer müssen sich deshalb auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Hohe Bußgelder drohen außerdem für eine Missachtung des Drohnenverbots.

Drohnenverbot während des Museumsuferfestes

Polizeipräsenz während der Feierlichkeiten am Museumsufer in Frankfurt

Vom 25. bis 27 August ist es wieder soweit: Das Museumsuferfest feiert seine Wiederkehr und wird auch dieses Mal wieder viele Menschen in seinen Bann ziehen. Um 18 Uhr am Freitag werden Stadträtin Elke Voitl (Bündnis 90/Die Grünen) und der Generalkonsul der Republik Korea, Kyungsok Koh, das Fest eröffnen. Südkorea ist dieses Mal Gastland, weil dieses Jahr der 140. Jahrestag der diplomatischen Beziehung zu Deutschland begangen wird.Zum Schutze der Großveranstaltung wird es abermals zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei teilte mit, dass der Schaummainkai zwischen Schulstraße und Schaubstraße, das südliche Mainufer zwischen Friedensbrücke und Alter Brücke, das nördliche Mainufer an der Zufahrt Untermainkai, Wiesenhüttenstraße, die Untermainbrücke für den Individualverkehrt sowie die Schweizer Straße auf Höhe der Metzlerstraße gesperrt sind. Es wird daher empfohlen, die gesperrten Bereiche weiträumig zu umfahren und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.Außerdem macht die Polizei darauf aufmerksam, dass das Überfliegen von Menschenmengen mit Drohnen oder ähnlichem Fluggerät verboten ist, weil ein möglicher Absturz Menschen schwer verletzen könnte. Ein Bußgeld von bis zu 50 000 Euro ist bei Verstoß zu erwarten und werde vom Regierungspräsidium Darmstadt geahndet. Die Polizei erwägt selbst, eine polizeiliche Drohne zur Abwehr und Aufspürung andere Drohnen einzusetzen.Um sich über sicherheitsrelevante Ereignisse zu informieren, können Besucherinnen und Besucher die Info-App hessenWARN nutzen, die kostenlos im Appstore für iOS, Android und Windows verfügbar ist und von der Polizei mit Daten versorgt wird. In der App können über das Themenabonnement „Museumsuferfest“ alle drei Veranstaltungstage lang die Informationen eingesehen werden.Des weiteren stehen Polizeibeamte den Besuchern vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung. Am Samstagnachmittag von 12.30 bis 17.30 Uhr werden zudem im Rahmen eines internationalen polizeilichen Austauschs 14 Polizistinnen und Polizisten aus zwölf verschiedenen Nationen die Streifenteams der Frankfurter Polizei begleiten. Tragen werden sie dabei ihre landestypischen Uniformen.Das Museumsuferfest ist neben der Nacht der Museen eines der größten Museumsfeste in Deutschland und gehört zu den größten europäischen Kulturfestivals. Von Freitag bis Sonntag können die Besucher nicht nur die zahlreichen Museen am Mainufer und der Umgebung aufsuchen, sondern sich auch an diversen Verköstigungsständen gütlich tun. Dazu gehören auch einige Bühnen. Am Sonntagabend findet das Fest dann erneut seinen Abschluss mit traditionellen Feuerwerk.