Frankfurt 2022: Knapp 20 Prozent weniger Gästeübernachtungen als vor der Pandemie

Nach der Corona-Pandemie hat sich der Tourismus in Hessen noch nicht wieder vollends erholt. Frankfurt gehört zu den am stärksten betroffenen Kommunen.

2020 in Frankfurt: Knapp 62 Prozent weniger Tourismus als 2019

Halbjahresbilanz 2023: Weiterhin nicht das Niveau von 2019 an Tourismus

Am 27. September begeht die Welttourismusorganisation zum erneuten Male den Welttourismustag. Wie viele Gemeinden und kreisfreie Städte Hessens ist auch Frankfurt ein beliebtes Urlaubs- und Reiseziel, doch die Corona-Pandemie hat dem für mehrere Jahre einen Riegel vorgeschoben. Aus diesem Rückgang hat sich das Land noch nicht wieder erholt. Das geht aus offiziellen Zahlen des gemeinsamen Statistikportales von Bund und Ländern hervor.Der hessische Tourismus hatte 2019, im Jahr vor der Pandemie, mit 35,6 Millionen Gästeübernachtungen einen Allzeit-Höchststand in der Branche erreicht. Dann folgte Anfang 2020 die Corona-Pandemie und mit ihr massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie auch des Reiseverkehrs: Mit nur noch 16,5 Millionen Übernachtungen ging der Tourismus in Hessen um 48,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück – in Frankfurt sank er gar um 62,1 Prozent.Im Jahr 2021 wurden teilweise Reisebeschränkungen aufgehoben, was in der zweiten Jahreshälfte zu einem leichten Aufschwung im touristischen Sektor führte: 18,8 Millionen Übernachtungen zum Jahresabschluss konnten das Niveau von 2020 in etwa beibehalten. Im Vergleich zum Jahr 2019 lag der Rückgang der Übernachtungen in Frankfurt 2021 weiterhin hoch bei minus 61,2 Prozent.Auch nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen konnte der hessische Reiseverkehr im Jahr 2022 nicht das alte Niveau vom Vor-Pandemie-Jahr erreichen: Es gab ein Minus in Höhe von 16,4 Prozent bei 29,8 Millionen Übernachtungen im Vergleich zum Jahr 2019. Auch hierbei hatte Frankfurt einen schweren Stand: Im vergangenen Jahr zählte die Mainmetropole mit einem Minus von 20,3 Prozent deutlich weniger Gästeübernachtungen gegenüber 2019. Leichte Aufschwünge gab es hingegen in Darmstadt mit einem Plus von 0,8 Prozent und im Landkreis Limburg-Weilburg mit 3,5 Prozent.Ausgehend von diesen Zahlen hat sich der Tourismus in Hessen und besonders in Frankfurt demnach noch nicht wieder erholt. Auch die aktuelle Halbjahresbilanz für das Jahr 2023 in Hessen bestätigt das: So meldeten die Beherbergungsbetriebe im ersten Halbjahr dieses Jahres 15,8 Millionen Gästeübernachtungen und damit 6,8 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019.