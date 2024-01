Mischling bleibt beliebteste Hunderasse in Frankfurt

Der Mischling ist die beliebteste Hunderasse des Jahres 2023 in Frankfurt, geht es aus einem Ranking der Haustierversicherung Agila hervor. Welche Rassen auf den Plätzen 2 bis 5 landen, lesen Sie hier.

„Wie die Stadt Frankfurt selbst, ist auch der Mischling ein Sinnbild für Vielfalt und Offenheit“

Die fünf beliebtesten Hunderassen des vergangenen Jahres in Frankfurt lauten: Mischling, Shih Tzu, Goldendoodle, Havaneser und Miniature American Shepherd – in dieser Reihenfolge. Das geht aus den Daten der 2023 geborenen und im gleichen Jahr bei der Agila Haustierversicherung angemeldeten Tiere hervor. Einzig und allein der Mischling konnte seinen ersten Platz im Vergleich zum Vorjahr verteidigen, die Plätze 2 bis 5 wurden allesamt neu besetzt.Im Jahr 2022 waren es noch die Französische Bulldogge, der Labrador, der Pudel sowie der Malteser, die sich in Frankfurt an großer Beliebtheit erfreuten. Mittlerweile geht der Trend zu kleineren Hunderassen: „In einer Stadt mit kleinen Wohnungen und Parks mit begrenztem Raum sind kompakte Hunde die idealen Begleiter. Sie sehen nicht nur niedlich aus, sondern sind auch perfekt für gemütliche Spaziergänge und urbane Abenteuer geeignet.“Die einzige Ausnahme: Mischlingshunde, die beliebig groß werden können – je nachdem, wer ihre Eltern sind. „Wie die Stadt Frankfurt selbst, ist auch der Mischling ein Sinnbild für Vielfalt und Offenheit “, findet die Agila. „Als treue Begleiter passen sich Mischlinge spielend an die verschiedenen Facetten des städtischen Lebens an, sei es bei einem Spaziergang im Grüngürtel oder beim Flanieren durch die belebten Straßen der Innenstadt.“Shih Tzu © AdobeStock/Mary SwiftDen zweiten Platz belegt mit dem Shih Tzu ein offenes und verspieltes Tier, welches dennoch eine gewisse Unabhängigkeit ausstrahlt. Der Name Shih Tzu stammt aus dem Chinesischen und bedeutet Löwenhund. Beim Goldendoodle hingegen handelt es sich eigentlich nicht um eine Rasse, sondern vielmehr um eine Kreuzung aus Golden Retriever und Pudel. Der Bronze-Medaillen-Träger ist ein bewegungsfreudiger und intelligenter Hund.Goldendoodle © AdobeStock/Maria Jeffs