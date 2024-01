Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis in Frankfurt

Ab Mittwoch sollen starker Schnee, Wind und Regen in ganz Frankfurt und Umgebung Aufruhr verursachen. Wer kann, soll am besten zu Hause bleiben.

Bestimmt haben es schon viele mitbekommen, der Deutsche Wetterdienst hat bereits dringende Warnungen wegen des morgigen Extremwetters herausgegeben und einige wurden per Direktnachricht auch auf dem Handy alarmiert. In ganz Hessen, besonders Frankfurt, wird vor starkem Glatteis und Schneefall gewarnt. Schon am frühen Morgen des Mittwochs, 17. Januar, soll es zu schneien beginnen, und erst am nächsten Tag aufhören. Auch heftiger Regen ist zu erwarten, welcher von Winden wie Tief „Gertrud“ hergeleitet wird, und zu gefährlichem Glatteis führt. „Für Auto- und Radfahrer, aber auch für Fußgänger kann es gefährlich glatt werden“, sagt der hr-Meteorologe Tim Staeger.



Alle sollen zu Hause bleiben, weshalb in Frankfurt und Umgebung, darunter Offenbach und Darmstadt, angekündigt wurde, die Schulen am Mittwoch geschlossen zu lassen. Durch das Wetter muss mit größeren Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr gerechnet werden. Auch die Schalterbereiche in Dienstleistungszentren sind morgen geschlossen. Der Palmengarten schließt seine Türen ebenfalls bereits um 12 Uhr. Laut hessenschau soll diese Wetterlage bis zum Wochenende bestehen bleiben. Ab nächster Woche wird wieder Ruhe einkehren und mit dem winterlichen Wetter wird es zu Ende sein.