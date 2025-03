Wie Offenbach seine Innenstadt beleben will

Im Testraum in der Offenbacher Innenstadt können Unternehmerinnen und Unternehmer mehrere Monate lang ihre Produkte ausstellen. Von März bis April gibt es dort unter anderem Mode von Tanja Ronaghi.

Testraum Offenbach: Mode, Vinyls und vieles mehr

Info

Testraum Offenbach

Große Marktstraße 39 (gegenüber vom Komm-Center)

März bis April: Mode von Tanja Ronaghi

Mai bis Juli: Vinyl-Laden

August und September: Bewerbung offen

Mehr Infos gibt’s hier.

In der Großen Marktstraße 39, gegenüber vom Komm-Center Offenbach , befindet sich der Testraum. Er ist 46,5 Quadratmeter groß, komplett möbliert und steht Unternehmerinnen und Unternehmern ein bis drei Monate lang mietkostenfrei zur Verfügung, um ihre Produkte zu präsentieren und zu verkaufen. Bereits Anfang März ist dort die Designerin Tanja Ronaghi eingezogen. Die 35-Jährige ist gelernte Maßschneiderin und hat zusätzlich Kunst an der Hochschule für Gestaltung studiert. Ronaghi macht eigener Aussage nach „zeitlose Mode, die auf subtile Weise angenehm auffällt“.„Jedes Stück hebt die Individualität der Trägerin oder des Trägers hervor. Mit klaren Linien und einzigartigen Designs bieten meine Kollektionen eine perfekte Balance aus Selbstbewusstsein und Stil“, sagt sie. Jedes Teil werde nachhaltig in Deutschland gefertigt. „Das Besondere ist aber nicht nur meine Mode, sondern die Erweiterung meines Angebots um weitere Produkte von anderen Designerinnen und Designern, die ich persönlich kenne und von deren Arbeiten ich sehr überzeugt bin.“Erhältlich im Testraum sind neben Ronaghis Mode noch bis Ende April: Ledertaschen von Zsofia Kmet, Accessoires von Maex Hoellenblau, Schmuck von Anja Arncken und Lena Grewenig, Keramikware von Franziska Kronmüller, Upcycling-Taschen von Elisa Taubert und Postkarten von Spessart Manufaktur. Danach zieht von Mai bis Juli ein Vinyl-Laden in die Räumlichkeiten ein. Für Plätze im August und September können sich Interessierte noch bewerben.Um ihre Innenstadt zu beleben, hat die Stadt Offenbach bereits im Jahr 2020 ein Zukunftskonzept entwickelt, das insgesamt 16 Projekte umfasst. Eines davon ist die „Testraum-Allee“, mit deren Hilfe der Einzelhandel aufgewertet und erweitert werden soll. Leerstände sollen so umgewandelt werden, dass sich neue, hochwertige und wirtschaftlich tragfähige Ladenkonzepte aus den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung ansiedeln. Abgesehen vom gleichnamigen Testraum hat das Projekt bisher das temporäre Kaufhaus „Often“, den „Doki Doki“ Concept-Store sowie den „Mini-Market“ im M. Schneider umgesetzt und unterstützt.Designerin Tanja Ronaghi © Urban Media Project