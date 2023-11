Viele Tauben werden obdachlos – und landen auf der Zeil

Das Taubenhaus am Gericht in Frankfurt muss Parkplätzen weichen. Was passiert nun mit den Tieren, die allesamt obdachlos werden? Gudrun Stürmer vom Taubenprojekt hat mit dem JOURNAL gesprochen.

Was heißt das nun für die Tauben?



Tauben in Frankfurt: Die Tiere brauchen in der Innenstadt Taubenhäuser

Info



Zur Person: Gudrun Stürmer setzt sich seit 1983 für Tauben in Frankfurt ein. Für ihr Engagement ist sie und ihr Frankfurter Stadttaubenprojekt mehrfach ausgezeichnet worden.

Gudrun Stürmer: Ja, das ist richtig, es ist auch zum Teil schon abgebaut und wird diese Woche vollständig abgebaut. Das Taubenhaus muss abgebaut werden , weil der Immobilienbesitzer, die ABG, die beiden Parkstellplätze zurückhaben möchte.Das heißt, dass die vielen Tauben, die im Taubenhaus beheimatet waren – es waren ursprünglich ca. 300, wir haben bis jetzt ungefähr 100 Tiere eingefangen und umgesiedelt – obdachlos werden und den Zugang zu frischem Wasser und Futter verlieren. Das bedeutet auch, dass die Tauben eine größere Präsenz auf der Zeil und in den umliegenden Straßen haben werden und bei Gastronomen und Läden wieder betteln; von Tierschutzrelevanz ganz abgesehen.Die Stadt könnte dem begegnen, indem sie neue Taubenhäuser baut, damit die Tiere einen sauberen Aufenthaltsort haben und nicht von einer Stelle auf die andere verdrängt werden. Tauben, die in einem Taubenhaus leben, leben naturgemäß unter hygienischeren Bedingungen, als das auf der Straße, in Zwischenböden, in Hinterhöfen und so weiter der Fall ist. Hygiene, ausreichend Trinkwasser und vernünftiges Futter tragen dazu bei. Wünschenswert wären im Innenstadtbereich zwischen fünf und sieben Häuser . Die Suche nach geeigneten Standorten ist aber schwer. Ein Beispiel: Gegenüber dem Parkhaus Gericht befindet sich das ehemalige Polizeigefängnis Klapperfeld, das von Tauben schon immer reichlich frequentiert und bebrütet wurde. Das Gebäude ist in Stadtbesitz und wird von dem Verein „Faites votre jeu!“ genutzt. Leider war ein Gespräch mit diesem Verein ergebnislos.Zum einen, weil die Menschen zu wenig über die Tauben wissen und zum anderen natürlich, weil Fehlinformationen, von denen ganze Branchen profitieren, immer wieder aufgekocht werden. So glauben bis heute viele noch, der Kot sei stark ätzend, obwohl er im pH-neutralen bis schwach sauren Bereich liegt. Auch als Krankheitsüberträger wird sie immer wieder beschimpft, sie überträgt aber nicht mehr Krankheiten als jedes andere Tier.