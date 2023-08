Stromausfall legt Südhessen und Rhein-Main-Gebiet lahm

In Südhessen und Teilen des Rhein-Main-Gebiets ist der Strom ausgefallen. Züge fallen aus, die Feuerwehr muss Menschen aus Aufzügen befreien, der Bahnverkehr ist weitestgehend eingestellt und Ampeln funktionieren nicht.