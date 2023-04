Muss der CSD in Frankfurt ausfallen?

Der diesjährige Christopher Street Day in Frankfurt droht auszufallen. Grund dafür sind die gestiegenen Kosten. Nun rufen die Veranstaltenden zu Spenden auf.

Jede Hilfe ist willkommen und notwendig

Die Linke und SPD setzen sich für das diesjährige CSD-Fest ein

CSD gehört seit 1992 zur Stadt

Aufgrund der Inflation und Tarifanpassungen könnte es der diesjährige CSD schwer in Frankfurt haben. „Nicht zuletzt durch Kostensteigerungen unserer Dienstleister*innen – von vier bis teilweise 50 Prozent im Vergleich zu 2022 – ist es uns als Verein nicht mehr möglich, alle umfangreichen Aufgaben rund um diese Großveranstaltung ohne finanzielle Unterstützung der Frankfurter Politik und Stadtgesellschaft zu stemmen“, heißt es in einem Statement auf der Internetseite des CSD Frankfurt. Das Defizit betrage etwa 69 000 Euro – dieses wollen die Veranstaltenden nun mit einer Spendenkampagne wieder reinholen. Auf betterplace.org sammeln sie aktuell für den CSD, der, sofern alles klappt, vom 13. bis 16. Juli stattfinden wird.Laut Verein ist es insbesondere durch die aktuelle Situation in der Stadt, die durch Übergriffe auf LGBTQI*Menschen gekennzeichnet ist, unabdingbar und wichtig, den Christopher Street Day stattfinden zu lassen. „Jede Hilfe ist willkommen und notwendig, damit unser Verein in Frankfurt auch in diesem Jahr einen Christopher Street Day veranstalten kann“, heißt es seitens der Veranstaltenden.Auch vonseiten der Politik werden Stimmen laut, die sich für das Stattfinden aussprechen. Michael Müller, Fraktionsvorsitzender der Fraktion Die Linke im Römer sagt etwa: „Mit Hilfe der Frankfurter Politik kann und wird der Christopher Street Day auch in diesem Jahr stattfinden. Der CSD gehört untrennbar zu Frankfurt“. Die Problematik sei zudem im Kontext zu betrachten: „Die Tatsache, dass der CSD in diesem Jahr auf der Kippe steht, weil durch die anhaltend hohe Inflation Kosten explodieren, ist ein Problem – nicht nur für den CSD, sondern auch für viele andere Vereine, die Straßenfeste und Ähnliches organisieren“, erklärt Müller.Auch die SPD Frankfurt setzt sich für den diesjährigen CSD ein. „Die regelmäßigen gewalttätigen Übergriffe auf queere Menschen zeigen, wie wichtig es ist, dass der CSD stattfindet. Queere Menschen gehören zu unserer Stadtgesellschaft und sind hier willkommen. Gerade in einer so diversen Stadt wie Frankfurt wäre es ein fatales Zeichen, wenn der CSD ausfallen würde“, sagt SPD-Vorstandsmitglied Rachid Khenissi. Im Jahr 1992 fand der erste Frankfurter „CSD“ in der Klingerstraße statt – damals noch vor den Türen des Lesbisch-schwulen Kulturhauses (LSKH) in Form eines Solidaritätsfest für Lesben und Schwule. Mittlerweile gehört der Frankfurter CSD zu einer der größten Veranstaltungen der LGBTIQ* Community auf bundesweiter Ebene. Jährlich strömen tausende von Menschen aus diesem Anlass die Stadt, um gemein zu feiern. Allein in 2022 waren es mehr als 8000.