Polizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs in Frankfurter Kitas

Vier Kita-Mitarbeiter stehen im Verdacht, gegenüber Kindern sexuell übergriffig geworden zu sein. Das Stadtschulamt schaltet sich ein, betroffen sind mehrere Kinder.



Verdacht auf sexuelle Übergriffe in Frankfurter Kitas

Was tun bei sexuellem Missbrauch an Kindern? In Frankfurt soll das erste Childhood-Haus Hessens in der Medizinischen Kinderschutzambulanz am Universitätsklinikum eröffnen. Es soll Kinder, die sexualisierte sowie schwere körperliche Gewalt erleben mussten, begleiten und betreuen. Ziel ist es, verschiedene Professionen, die für die Ermittlung in Fällen von Kindesmissbrauch beauftragt werden, unter ein Dach zu bringen.

In Frankfurter Kitas soll es zu sexuellem Missbrauch gekommen sein. Das berichtet der hr, dem die Polizei bestätigte, in vier Fällen zu ermitteln. Auch das Stadtschulamt prüfe die Hinweise, wonach seit März vier Mitarbeiter aus vier verschiedenen Kitas freigestellt worden seien. Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) begründet dies auf hr-Nachfrage mit dem Verdacht auf „sexuell motivierte Übergriffe“ der Fachkräfte. Es seien sieben Kinder betroffen.Der Polizei liegen fünf Strafanzeigen gegen Kita-Mitarbeiter vor. „Ermittelt wird wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind und des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern“, äußerte sich ein Polizeisprecher gegenüber dem Sender.Der hr berichtet weiter, Hinweise über Kindesmissbrauch in einer städtischen Kita im Frankfurter Westen erhalten zu haben. Dort soll ein Erzieher mehrfach übergriffig geworden sein. Bildungsdezernentin Weber bestätigte, dass es bereits im Frühling diesbezügliche Hinweise gegeben habe. Der Träger habe sofort Maßnahmen zum Schutz des Kindswohls ergriffen.Der Mitarbeiter sei jedoch an den Arbeitsplatz zurückgekehrt, da es „nach Abschluss der kritischen Prüfung“ festgestellt worden sei, „dass es keine Hinweise auf ein sexuell übergriffiges Verhalten gab“, wie Weber dem hr sagte. Schließlich hätten zwei Familien Strafanzeige erstattet und die Prüfungen seien wieder aufgenommen worden. Der Erzieher wurde wieder freigestellt.