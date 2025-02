Wetter- und Klimawerkstatt eröffnet neu

Im Mai eröffnet die Wetter- und Klimawerkstatt „Scape" in der Frankfurter Straße in Offenbach neu. Die interaktiven Formate der Dauerausstellung sind auf ein junges Publikum zugeschnitten.

Interaktive Erlebnisse für alle Altersgruppen in Offenbach

Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 hat sich die Wetter- und Klimawerkstatt „Scape" zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung aktiv in Klimafragen einzubeziehen. Gleichzeitig sollen Klimakompetenzen auf eine erlebnisorientierte Weise vermittelt werden. Durch immersive Ausstellungsformate wird komplexes Wissen zugänglich gemacht, sodass Besucherinnen und Besucher ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge von Wetter und Klima entwickeln können. In der Frankfurter Straße 39 in Offenbach wird die Werkstatt nun in Form eines Science Centers neu eröffnen – inklusive einer neuen Dauerausstellung zu den Themen Wetter, Klima und Umweltbewusstsein.Unterstützt wird „Scape" dabei vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Offenbach, das bereits als „deutsche Wetterstadt" gelte, werde mit „Scape" um eine bedeutende Anlaufstelle für Wissenschaftskommunikation erweitert. Das Science Center soll als Plattform für Austausch und Dialog fungieren und alle Interessierten ansprechen, die sich für Klimaschutz, nachhaltiges Leben und die Gestaltung klimafreundlicher Städte engagieren möchten.Das „Scape" Science Center bietet eine Vielzahl interaktiver Exponate, die Besucherinnen und Besucher auf spielerische Weise an klimarelevante Themen heranführen sollen. Ergänzend dazu werden Workshops, Projekte und wissenschaftliche Stationen angeboten, die praxisnahe Einblicke vermitteln. Die Ausstellung richtet sich an alle Altersgruppen: von Schulklassen über Familien bis hin zu Fachpublikum und interessierten Bürgerinnen und Bürgern.Zur Feier der Neueröffnung wird eine exklusive Preview-Woche veranstaltet. Den Auftakt bildet eine feierliche Vernissage am 30. April. Ein besonderes Highlight ist das große Familienfest am 3. Mai. Hier können Besucherinnen und Besucher die neuen Räumlichkeiten erkunden, an spannenden Mitmachaktionen teilnehmen und sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Umweltaktivistinnen und -aktivisten austauschen. Nach den Eröffnungsfeierlichkeiten beginnt ab dem 6. Mai der reguläre Ausstellungs- und Veranstaltungsbetrieb.