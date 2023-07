Arche sammelt wieder Materialien für Schulstart

Auch in diesem Jahr findet wieder die Schultütenaktion der Arche Frankfurt statt. Familien in finanzieller Notlage soll dabei beim Kauf von Schulmaterialen unter die Arme gegriffen werden.

Grundausstattung für Grundschule und weiterführende Schule

Geldspenden sind ebenfalls willkommen

Die Sommerferien haben eben erst begonnen, aber das neue Schuljahr ist nicht mehr allzu weit entfernt. Das bedeutet für viele Familien auch, sich um die nötigen Schulutensilien ihrer Kinder zu kümmern. Und da einige von ihnen vor allem wegen der Inflation in finanziell misslicher Lage sind, ruft die Frankfurter Arche wieder zur Schultütenaktion auf.Dafür können Interessierte Tüten zusammenstellen, die mit einer Grundausstattung für die Schulkinder gefüllt sind. Die Tüten sind für Kinder bestimmt, die eingeschult werden oder für solche, die auf eine weiterführende Schule wechseln oder auf einer sind. „Im letzten Jahr kam unsere Aktion bei den Familien sehr gut an und viele haben uns wissen lassen, was für eine große und wertvolle Hilfe unsere Schulstarterpakete für sie waren“, schreibt Daniel Schröder, Leiter der Arche Frankfurt, in einer Mitteilung zur Aktion.Konkret gibt es drei verschiedene Tüten-Modelle. Alle Materialen sollten in einer neutralen Papiertüte verstaut werden; die Inhalte in einem neutralen Design oder in einer für Jungen oder Mädchen deklarierten. Außerdem wird darum gebeten, eine vollständige Liste aller Materialien jeder Tüte beizulegen.- zwei Bleistifte, zwölf Buntstifte, zwölf Filzstifte, zwei Tintenkiller und ein Tip-Ex-Roller- zwei Radiergummis, eine Anspitzerdose, ein Lineal (15 cm), zwei Klebestifte, eine Bastelschere, einmal Tintenpatrone lang und einmal kurz- zwei Hefte A5 kariert, zwei A5 liniert, zwei A4 kariert, zwei A4 liniert, ein Vokabelheft, ein Schnellhefter-Set A4 mit sechs Farben sowie eine Sammelmappe A4- zwei Bleistifte, zwei Kugelschreiber, drei Tintenroller (blau, rot und grün), zwei Textmarker, ein Tip-Ex-Roller und ein Tintenkiller- zwei Radiergummis, ein Klebestift, zweimal Tintenpatrone lang und zweimal kurz sowie ein Geodreieck- zwei Hefte A4 kariert, zwei A4 liniert, ein Collegeblock kariert und einer liniert sowie ein Vokabelheft- Wasserfarbkasten, Pinsel (fein und Borste), Füller „Pelikan Twist“ oder „Lamy“, Kugelschreiber, Fineliner „Schwan Stabilo“ (bunte Farben), Textmarkerö-Set (mehrfarbig), Zirkel, Brotdose und USB-Stick- Hefte A4 kariert und liniert, Collegeblock kariert und liniert, Vokabelheft, Hefte A5 kariert und liniertDie Schultüten werden benötigt zum Schulstart Ende August in der letzten Ferienwoche. Vor Anlieferung der Tüten wird um eine Ankündigung unter 069 15346402 gebeten oder per Mail an frankfurt@kinderprojekt-arche.de. Bei Fragen kann sich auch dorthin gewandt werden.Wer die Arche finanziell unterstützen möchte, kann dies hier tun.