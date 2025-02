Fastenbrechen als interkultureller Austausch

Das Forum für Interkulturellen Dialog lädt zum gemeinsamen Fastenbrechen ein: Im Amt für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt findet eine Veranstaltung statt, außerdem vermittelt das Forum private Kontakte.

Fastenbrechen im großen und kleinen Kreis in Frankfurt

Was ist der Ramadan?

Info

Frankfurt bricht das Fasten

Donnerstag, 13. März, 18-21 Uhr

Amt für multikulturelle Angelegenheiten

Mainzer Landstraße 293, Frankfurt



Anmeldung bis zum 8. März an: anmeldung@fidev.org



Ramadan together

Mehr Infos gibt es hier.

Zur Anmeldung geht es hier.

In der Nacht zum 1. März beginnt der Fastenmonat Ramadan. Für viele Musliminnen und Muslime ist dies eine besondere Zeit. Während des Ramadans geht es nicht nur um das Fasten selbst, sondern auch um Begegnung, Besinnung und Solidarität. Aus diesem Anlass lädt das Forum für Interkulturellen Dialog zum gemeinsamen Fastenbrechen („Iftar“) ein – im großen wie im kleinen Kreis. Damit soll der interkulturelle und -religiöse Austausch gefördert werden.Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA) öffnet seine Türen am 13. März für die Veranstaltung „Frankfurt bricht das Fasten – II“. Von 18 bis 21 Uhr können Interessierte dort gemeinsam essen – in offener Runde, mit interessanten Gesprächen und Begegnungen. Sie müssen sich lediglich bis zum 8. März per E-Mail anmelden.Wer lieber oder zusätzlich im familiären Kreis feiern möchte, hat die Möglichkeit, den „Ramadan together“ bei einer Familie zuhause zu erleben. Dafür vermittelt das Forum für Interkulturellen Dialog Kontakte. Nachdem im vergangenen Jahr über 2000 Menschen aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland an dem Projekt teilgenommen haben, geht es 2025 in die zweite Runde.Der Ramadan ist der neunte Monat im muslimischen Mondkalender, in dem von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefastet wird. Dieser Monat ist für Musliminnen und Muslime heilig, da er die Dankbarkeit, die Selbstbeherrschung und das Mitgefühl fördern soll. Das Beten und das Zusammensein mit der Familie stehen in dieser Zeit im Mittelpunkt. Der Ramadan endet dieses Jahr am 31. März, mit dem Fest des Fastenbrechens „Eid Al-fitr“.