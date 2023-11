Wie Frankfurter Bürgerinnen und Bürger helfen können

Taubenhaus wird abgebaut

Viele Tauben werden obdachlos – und landen auf der Zeil

Das Taubenhaus am Gericht in Frankfurt muss Parkplätzen weichen. Was passiert nun mit den Tieren, die allesamt obdachlos werden? Gudrun Stürmer vom Taubenprojekt hat mit dem JOURNAL gesprochen.

Text: Katja Thorwarth / Foto: Tauben haben in Frankfurt kein einfaches Leben @AdobeStock/cnitsch