Impact Festival für eine zukunftsfähige Wirtschaft

Zum fünften Mal findet das Impact Festival in der Messe Frankfurt statt. Es soll den Austausch zwischen nachhaltigen Innovationen, etablierten Unternehmen und Investoren fördern. Neuer Veranstalter ist TechQuartier.

TechQuartier Frankfurt will Erfolgsgeschichte des Impact Festivals fortführen

Eckart von Hirschhausen, Mojib Latif und Joachim Schellnhuber nahmen bereits teil

Am 26. und 27. November findet das Impact Festival, Europas wichtigste B2B-Veranstaltung für nachhaltige Innovationen, zum fünften Mal in der Messe Frankfurt statt. Tickets für die Veranstaltung können bereits erworben werden. Gegründet und organisiert wurde das Festival bisher von der Risikokapitalfirma neosfer, einer Tochtergesellschaft der Commerzbank AG, die das Projekt nun an das TechQuartier verkauft hat. Ziel der Veranstaltung ist es, Start-ups, Unternehmen und Investoren zusammenzubringen, um wirtschaftliche Transformationsprozesse anzustoßen und zu beschleunigen.Laut Kai Werner, Geschäftsführer von neosfer, habe man vor ein paar Jahren „einen klaren Bedarf gesehen“, eine Plattform für den Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren der Nachhaltigkeitsszene und etablierten Unternehmen zu schaffen. 2021 feierte das Impact Festival Premiere, 2024 folgte der Umzug an die Messe Frankfurt.Bei neosfer habe man mit der Zeit erkannt, dass man zukünftig „nicht das Setting bieten könne, das das Event für die weitere Skalierung benötigt“, wie Werner den Verkauf begründet. Mit dem TechQuartier könnte dafür ein passender Nachfolger gefunden worden sein. Dieses ist spezialisiert auf die Ausrichtung von Events für Start-ups und die Vernetzung verschiedener Akteure durch das Bereitstellen von Coworking- und Veranstaltungsflächen.Die Geschäftsführerin des TechQuartiers, Alice Rettig, sieht ein großes Potenzial in der Veranstaltung: „Als zentraler Innovationstreiber am Finanzplatz Frankfurt verfügen wir über ein starkes Ökosystem aus Start-ups, Unternehmen, Hubs und Investor:innen – sowohl national als auch international. Mit diesem Netzwerk werden wir das Impact Festival strategisch weiterentwickeln und neue Möglichkeiten für Austausch, Wachstum und Zusammenarbeit schaffen.“In den vier Ausgaben seit 2021 konnte das Festival bereits etwa 12 000 Teilnehmer begrüßen. Über 600 Start-ups stellten dabei ihre Innovationen für eine nachhaltige Transformation vor. In Vorträgen und Diskussionen nehmen jedes Mal auch Experten an dem Event teil. So waren bereits unter anderem Eckart von Hirschhausen, Mojib Latif und Joachim Schellnhuber auf der Bühne zu sehen.Bei der diesjährigen Auflage gibt es vier Bühnen, auf denen zu verschiedenen Themen Paneldiskussionen und praxisnahe Masterclasses stattfinden, die konkrete Lösungsansätze und Inspirationen für eine nachhaltige Wirtschaft eröffnen sollen. Zusätzlich soll der Festival-Charakter durch interaktive Erlebnisflächen, Networking-Spaces und ein kreatives Eventdesign gegenüber den Vorjahren ausgebaut werden, um Raum für das Vernetzen und eine gemeinsame Zukunftsgestaltung zu eröffnen.