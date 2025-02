Neue Büroflächen im Frankfurter Bahnhofsviertel

In der Taunusstraße bietet das „Massif Central“ ab sofort modern ausgestattete Büroflächen zur Miete an. Dort soll zentrales und flexibles Arbeiten in Frankfurt möglich sein.

Arbeiten mit Charakter in Frankfurt? – Joeckel: „Massif W ist unsere Antwort“

Info

Anfragen für die Büroräume können an hallo@massifcentral.rocks gerichtet werden.

Auf „E“ folgt „W“ – so zumindest das Alphabet des „Massif Central“ und dessen Geschäftsführer Florian Joeckel. Im Dezember erst hatten Jockel und sein Team angekündigt, die E-Kinos an der Hauptwache zu retten und pünktlich zu Ostern 2025 als „Massif E“ wiederzueröffnen. Nun steht bereits ein neues Projekt in den Startlöchern: Unter dem Namen „Massif W“ eröffnet im Frankfurter Bahnhofsviertel ein „innovativer Office-Work-Space“, heißt es in einer Pressemitteilung.Konkret befindet sich der Work-Space in der Taunusstraße 21. Die Immobilie ist in einem historischen Backsteingebäude „mit modernem Loft-Charakter“, das fünf Etagen umfasst. Zwei davon sind bereits extern vermietet, für die verbliebenen drei Etagen hat sich das „Massif Central“ das exklusive Nutzungsrecht gesichert. Dort bietet es auf insgesamt 1800 Quadratmetern ab sofort modern ausgestattete und bezugsfertige Büroflächen zur Miete an. Die Arbeitsräume sind unterschiedlich groß, zwischen 15 bis zu 550 Quadratmetern. Zu anderen Zwecken werden sie nicht vermietet.„Wir bekommen immer wieder Anfragen von Interessenten, die gerne ein Büro im Bethmannhof hätten. Da wir aber völlig ausgelastet sind, haben wir uns nach einer Alternative umgesehen und sind auf das Bürogebäude im Frankfurter Bahnhofsviertel aufmerksam geworden“, sagt Joeckel.Allein aufgrund der Lage sei das „Massif W“ ein „idealer Arbeitsplatz“. „Der Willy-Brandt-Platz und die Taunusanlage sind fußläufig erreichbar und in unmittelbarer Nähe zum Massif Central“, erklärt er. „Wir haben uns gefragt, wo sich das neue Arbeiten in Frankfurt entfalten kann – zentral, flexibel und mit Charakter. Massif W ist unsere Antwort darauf.“