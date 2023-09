Erste Ergebnisse: Frankfurter nehmen autofreien Mainkai positiv auf

Seit dem 1. September ist der Mainkai wieder für den Autoverkehr geöffnet. Ersten Rückmeldungen zufolge wurden die neuen Aufenthaltsangebote am gesperrten Mainkai wohlwollend von den Frankfurtern angenommen.

Sperrungen am Mainkai: Große Veranstaltungen verantwortlich für die stärksten Beeinträchtigungen im Straßenverkehr

Autofreier Mainkai: Genaue Verkehrsauswertungen sollen im Oktober kommen

Seit dem 1. September gehören auch Autos wieder zu den regelmäßigen Verkehrsteilnehmern am Mainkai. Grund: Mit dem Abschluss des Museumsuferfestes am Wochenende des 26. und 27. August ging auch die letzte Veranstaltung für diesen Sommer am Mainkai zu Ende. Die Stadt gab nun in einer Mitteilung bekannt, dass die zehnwöchige Sperrung wieder analysiert wurde, um die zeitlich begrenzte Umnutzung als potentiellen Stadtraum auf den Prüfstand zu stellen. Das Ergebnis scheint den Erwartungen aus den letzten Jahren recht zu geben : „Die bisherigen Rückmeldungen zeigen, dass es sich um ein gelungenes Experiment handelt und alle den ,Sommer am Main 2023‘ mit mehr Schatten und Farbe, Bewegung und Kulinarik auf dem Mainkai sehr gut angenommen haben“, teilte Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Die Grünen) mit.Zur diesjährigen Umnutzung des Mainkais gehörten das Aufstellen von Sonnensegeln, Sonnenschirmen und Sitzringen sowie Stadtmöbeln. Auch eine temporäre Begrünung, etwa in Form der „Mobilen Grünen Zimmer“, fand statt. Die Aufenthaltsqualität wurde laut Stadt überdies mit einem breiten Angebot an Programmpunkten sowie vereinzelter Gastronomie verbessert.Verkehrstechnisch seien es eher die großen Veranstaltungen wie das Mainfest oder das Mainuferfest gewesen, die zu Beeinträchtigungen im Straßennetz geführt hätten, heißt es weiter. Hierfür seien nämlich weitere Sperrungen und Verkehre für den Auf- und Abbau sowie An- und Abfahrten der Besucher hinzugekommen. Zeitliche Verzögerungen habe es ebenfalls aufgrund der Umstellung zu Beginn der Sperrungen und vor dem Ferienbeginn gegeben.Wie im letzten Jahr ähnlich sollen detaillierte Verkehrsauswertungen für den Sommer 2023 voraussichtlich im Oktober vorliegen und dann als Bericht den Stadtverordneten aufbereitet werden. Geplant sei zudem, im November wieder einen Bürgerdialog zum Mainkai durchzuführen. Weitere Informationen dazu sollen folgen. Bis Ende September haben alle Interessierten die Möglichkeit, an dieser Umfrage zum Thema teilzunehmen.