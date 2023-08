Das älteste Volksfest startet wieder

Das älteste Volksfest in Frankfurt kehrt am kommenden Augustwochenende zurück: das Mainfest. Gefüllt ist es mit einem bunten Programm und vielen Attraktionen.

Mainfest: Frankfurts einziges Innenstadt-Fest nach Schaustellerart.

Auf dem Programm: Feuerwerk und Fischerstechen

Info

Geöffnet ist das Mainfest freitags und samstags von 12 bis 1 Uhr, Sonntag und Montag von 12 bis Mitternacht. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier.



Am kommenden Augustwochenende findet das Mainfest wieder am Mainufer, Fahrtor und Römerberg statt. Geboten wird ein buntes Programm: Besucherinnen können sich an Live-Musik der Rockband Old Beer Devilz, der Stadtkapelle Bergen-Enkheim und mehr erfreuen. Am Mainufer stehen Riesenrad oder Autoscooter sowie zahlreiche Süßwaren- und Imbissstände bereit. Insgesamt werden laut den Veranstaltenden über 100 verschiedene Attraktionen zur Verfügung.Die Geschichte des Volksfests, welches jedes erste Augustwochenende stattfindet, geht weit zurück bis ins Mittelalter. Laut der Stadt Frankfurt gilt die Weihe der Dreikönigskirche am 23. Juli 1340 als Ursprung. Daraus leiteten die Mainfischer ihr Fischerfest ab, wo sie Wein aus dem Gerechtigkeitsbrunnen fließen ließen und sich an Passionsspielen erfreuten.Neben dem Feuerwerk am letzten Tag des Festes gehört auch das Fischerstechen zum Programm. Beides zählt zu den Höhepunkten des Wochenendes. Das Fischerstechen ist ein alter Fischerbrauch: Dabei handelte es sich um einen Wettkampf zwischen den Fischern – der Sieger bekam die besten Plätze auf dem Fischmarkt. Heute ist es nur ein Schaukampf zur Unterhaltung, bei dem zwei Mannschaften auf Booten gegeneinander antreten. Ziel des Ganzen ist es, die Mitglieder der anderen Mannschaft mit Hilfe eines Speeres von ihrem Boot ins Wasser zu stoßen.